Ukraine-Invasion Tag 778 Zu wenige Männer in der Ukraine im wehrfähigen Alter

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert inzwischen mehr als zwei Jahre – deutlich länger als wohl viele anfangs gedacht hatten. Nicht wenige Soldaten sind seitdem im Einsatz, verwundet oder erschöpft. Und für die Ukraine wird es zunehmend zum Problem, neue Soldaten für ihre Verteidigung gegen Russland zu finden. Das Land hat daher heute ein Gesetz zur Mobilmachung verabschiedet.

Das Gesetz soll unter anderem eine leichtere Einberufungsprozedur ermöglichen, indem ein digitales System eingeführt wird. Zudem erhöht es die Strafen für Kriegsdienstverweigerer. Neben Geldstrafen für ignorierte Einberufungen droht zukünftig auch mit wenigen Ausnahmen der Entzug der Fahrerlaubnis. Mehr dazu lesen Sie hier.

Erst Anfang April hatte die Ukraine bereits das Alter für die Einberufung in den Militärdienst von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Die „New York Times“ fragt in diesem Zusammenhang (hier zu lesen): Kann die Ukraine neue Soldaten finden, ohne eine ganze Generation zu dezimieren?



Das Problem hat das Medium in einer grafischen Analyse dargestellt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und die darauffolgende Wirtschaftskrise habe zu einem starken Rückgang der Geburtenrate geführt - bei einer sowieso schon recht überschaubar großen Elterngeneration. Der starke Rückgang habe mehr als ein Jahrzehnt gedauert. Die damals geborenen Jungen seien heute zwischen 18 und 27 Jahre alt. Bestes Kampfalter also. In der Ukraine gebe es heute doppelt so viele Männer in den Vierzigern als in den Zwanzigern.

Reporter der „New York Times“ haben mit ukrainischen Männern gesprochen, die genau in diesem Alter sind und eben auch von den Änderungen betroffen sind (Quelle hier).

Jegor Khomchenko ist Besitzer einer Gemeinschaftsbäckerei in der Ostukraine. Er wird im nächsten Monat 25 Jahre alt. Seine Frau Amelia habe ihm gesagt, dass sie „alles tun würde, um zu verhindern, dass ich weggebracht werde“, heißt es in dem Bericht. „Ich mache mir Sorgen, sogar ein wenig Angst“, sagt Khomchenko. „Aber alles wird so sein, wie Gott es beabsichtigt hat.“ Jegor und Amelia haben gemeinsam einen Sohn. „Wir können uns ein getrenntes Leben nicht vorstellen und wissen nicht, wie Menschen, die über Monate und Jahre durch Krieg getrennt sind, diese Tortur bewältigen können“, sagt er.

Oleksandr Manchenko ist 26 Jahre alt und Journalist in Charkiw. Er zeigt Verständnis für die Entscheidung Selenskyjs, das Einberufungsalter zu senken. „Vielleicht dachte er, dass die Ukraine auf die Mobilisierung junger Menschen verzichten könnte, aber die militärische Situation lässt uns diesen Luxus offenbar nicht zu“, sagt er.

Weiter sagt er, er respektiere den Mut derjenigen, die sich in den ersten Tagen des Krieges gemeldet hätten. „Ihnen ist es zu verdanken, dass wir überlebt haben.“ Er selber wolle eigentlich nicht kämpfen, doch: „Ich werde nicht vor der Mobilisierung davonlaufen und mich verstecken. Wir werden also sehen, wie sich mein Schicksal entwickelt.“

Denys Yemets, Elektriker in einem Stahlwerk in der Südukraine, ist jüngst 25 Jahre alt geworden. Er glaube, er werde mehr im Stahlwerk gebraucht als in der Armee. Aber wenn er einberufen würde, würde er kämpfen, sagt er. „Zuerst haben wir alle gehofft, dass es schnell vorbei sein würde, aber später stellte sich heraus, dass die Realität viel härter ist.“

