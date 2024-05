Ukraine-Invasion Tag 819 Wie KI ukrainischen Soldaten hilft, wieder einsatzbereit zu sein

In einer Nacht im Oktober 2023 verlor Valera Kucherenko bei einem Granatenangriff beide Hände. Eigentlich hatte der Soldat seine Dienstzeit in der ukrainischen Armee da längst abgeleistet, doch die russische Invasion in die Ukraine brachte ihn zurück an die Front.

Kucherenko ist nur einer von unzähligen ukrainischen Soldaten, die in dem Krieg Gliedmaßen verloren haben. Dass er durch den Vorfall seine Arbeit beim Militär nicht beenden musste, liegt daran, dass er mit zwei bionischen Händen ausgestattet wurde.

Die sogenannte „Esper Hand“ ist das erste Produkt von „Esper Bionics“, einem ukrainisch-amerikanischen Unternehmen, das sich auf Prothesen der nächsten Generation konzentriert. Der US-Sender CNN hat mit dem Unternehmenschef gesprochen und ukrainische Veteranen getroffen (Quelle hier). Demzufolge sollen 70 ukrainische Soldaten Prothesen des Unternehmens bekommen haben. Der Bedarf aber übersteige das Angebot, heißt es. Dutzende seien auf der Warteliste. Da die Kämpfe in der Ukraine andauern, werde die Zahl wohl noch steigen. Die „Esper Hand“ soll sechs verschiedene Motoren – einen für jeden Finger und zwei für den Daumen haben. Dadurch könne jeder Finger einzeln bewegt werden.

In einer Klinik in Minneapolis lernen ukrainische Veteranen, wie sie mit den Prothesen umgehen müssen. Die Klinik wird von Yakov Gradinar, dem Chefarzt der „Protez Foundation“, geleitet. Gradinar ist ukrainischer Orthopädietechniker, der „Protez“ ein paar Monate nach Kriegsbeginn mitbegründete. „Protez“ bedeutet auf Ukrainisch „Prothese“. „Die Ukraine brauchte Prothesen, und ich bin Orthopädietechniker. Ich kann helfen.“

Die „Protez Foundation“ und „Esper Bionics“ haben sich zusammengetan, um den Ukrainern zu helfen. „Esper Bionics“ verkauft die „Esper Hand“ (die normalerweise für rund 20.000 US-Dollar verkauft wird) zu Herstellungskosten an „Protez“. Die wiederum stattet die Ukrainer dann kostenlos damit aus. Mit künstlicher Intelligenz sollen die Prothesen noch besser und intelligenter werden. „Wir sprechen oft über Negativität in Zusammenhang mit KI, aber wir sprechen nicht darüber, dass sich die Technologie anpassen kann“, sagt Gradinar.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: