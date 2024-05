USA vor Kehrtwende? : Blinken will Kiew wohl Einsatz von US-Waffen gegen Stellungen in Russland erlauben

In der jüngsten Offensive greift Russland die ukrainische Region Charkiw überwiegend von eigenem Staatsgebiet aus an. US-Außenminister Anthony Blinken will Kiew offenbar einen Vorteil verschaffen.