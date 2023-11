Untersuchung wegen Korruption FBI beschlagnahmt Mobiltelefone von New Yorker Bürgermeister

Ungewöhnlicher Vorgang in der größten Stadt der USA: Agenten der US-Bundespolizei FBI haben Mobiltelefone sowie andere elektronische Geräte des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams beschlagnahmt. Dies erfolgte im Rahmen einer Untersuchung wegen Korruptionsverdachts bei Adams Wahlkampfkampagne im Jahr 2021, wie die „New York Times“ („NYT“) berichtete.

Dabei geht es um die Frage, ob in dem Wahlkampf mit der türkischen Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammengearbeitet wurde.

„Nachdem wir von den Ermittlungen der Bundesbehörden erfahren hatten, stellte sich heraus, dass eine Person vor kurzem unangemessen gehandelt hatte“, sagte Adams Anwalt Boyd Johnson der „NYT“. „Im Geiste der Transparenz und Zusammenarbeit wurde dieses Verhalten sofort und proaktiv den Ermittlern gemeldet.“ Der Anwalt machte demnach keine Angaben zu der den Behörden gemeldeten Person.

Als ehemaliger Angehöriger der Strafverfolgungsbehörden erwarte ich von allen Mitgliedern meines Teams, dass sie sich an das Gesetz halten. Eric Adams, Bürgermeister von New York

Johnson sagte, dass Adams nicht des Fehlverhaltens beschuldigt worden sei und dass er „sofort der Aufforderung des FBI nachgekommen sei und ihnen elektronische Geräte zur Verfügung gestellt habe“.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, näherten sich FBI-Agenten dem Bürgermeister nach einer Veranstaltung in Manhattan am Montagabend und baten seine Sicherheitsleute, sich zu entfernen, sagte eine Quelle, die anonym bleiben will, der „NYT“. Sie stiegen demnach mit Adams, der früher Polizist war, in seinen Geländewagen und nahmen dann auf der Grundlage eines gerichtlich genehmigten Durchsuchungsbeschlusses seine Geräte mit.

Adams selbst sagte dem Bericht zufolge, dass „ich als ehemaliger Angehöriger der Strafverfolgungsbehörden von allen Mitgliedern meines Teams erwarte, dass sie sich an das Gesetz halten und bei jeder Art von Untersuchung voll kooperieren – und genau das werde ich auch weiterhin tun.“ Er fügte hinzu, dass er „nichts zu verbergen“ habe.

Die Ermittlungen zu der Wahlkampfkampagne wurden vergangene Woche publik, als FBI-Agenten das Haus von Adams ehemaliger Spendensammlerin Brianna Suggs durchsuchten und Laptops, Handys und eine Mappe mit der Aufschrift „Eric Adams“ mitnahmen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Der „NYT“ zufolge wurde bei der Hausdurchsuchung nach Beweisen für eine Konspiration zwischen dem Bürgermeister und der Türkei gesucht, durch die für Adams Kampagne über Strohleute Spenden aus ausländischen Quellen geflossen sein soll. Adams sagte nach der Beschlagnahmung eine Reise nach Washington ab, wo er Vertreter des Weißen Hauses treffen sollte, und blieb in New York.

Adams wurde im November 2021 zum Bürgermeister der größten US-Stadt gewählt und war früher selbst Polizist im New York City Police Department (NYPD). Die Bekämpfung der Kriminalität sieht er als eine seiner wichtigsten Aufgaben, wie er in seiner Wahlkampagne betonte.

Adams wuchs nach eigener Darstellung als eines von sechs Kindern in einer armen Familie in Brooklyn und Queens auf und erlebte in jungen Jahren Polizeigewalt. Als Polizist versuchte er seinen Angaben zufolge die oft rassistisch geprägten Strukturen des NYPD von innen zu ändern.

Später zog er als Senator des Bundesstaates New York in die Hauptstadt Albany und wurde schließlich Stadtteil-Bürgermeister Brooklyns. Als Bürgermeisterkandidat der Demokraten für New York versprach er neben mehr Sicherheit er auch Maßnahmen gegen überteuertes Wohnen, Investitionen in Schulen sowie 480 Kilometer neue Fahrradspuren. (lem)