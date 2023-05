Zweiter Öltanker innerhalb einer Woche Iranische Revolutionsgarden setzen griechisches Schiff fest

Der Iran hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen ausländischen Öltanker beschlagnahmt. Eine Flotte Hochgeschwindigkeitsboote der Marine der Iranischen Revolutionsgarde (IRGCN) habe die unter der Flagge Panamas fahrende griechische „Niovi“ am Mittwoch in der Straße von Hormus aufgebracht, erklärte das US-Militär.

Der Tanker sei ohne Fracht von Dubai nach Fudschaira, einem weiteren Hafen der Vereinten Arabischen Emirate, unterwegs gewesen.

„Ein Dutzend IRGCN-Schnellangriffswasserfahrzeuge umschwärmten das Schiff in der Mitte der Meerenge“, hieß es in einer Mitteilung der Fünften US-Flotte, die in Bahrain stationiert ist. Die Revolutionsgarden hätten den Tanker daraufhin gezwungen, Kurs zu ändern und in iranische Hoheitsgewässer zu fahren, hieß es.

Die iranische Justiz-Website Misan erklärte, der Iran habe das Schiff „auf Anordnung der Justiz“ beschlagnahmt.

30 Menschen auf dem festgesetzten Schiff

Die USA forderten die sofortige Freisetzung des Schiffes. „Irans Belästigung von Schiffen und die Beeinträchtigung der Navigationsfreiheit in regionalen und internationalen Gewässern“ verstoße gegen das Völkerrecht und störe die Stabilität und Sicherheit in der Region, erklärte Außenministeriumssprecher Vedant Patel.

Eine Sprecherin der griechischen Küstenwache sagte der Nachrichtenagentur AFP, auf dem Schiff befänden sich etwa 30 Menschen, darunter ein griechischer Kapitän sowie Besatzungsmitglieder aus den Philippinen und Sri Lanka.

In der Region kommt es seit 2018 immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen. Am Donnerstag hatten sich iranische Marineeinheiten von Hubschraubern auf das Deck eines Öltankers unter Flagge der Marshallinseln abgeseilt. Das Schiff wurde nach Angaben der Website Tankertrackers.com in den iranischen Hafen Bandar Abbas gebracht.

Die maritime Sicherheitsfirma Ambrey erklärte, die Beschlagnahme der beiden Schiffe folgten der Aufbringung eines griechischen Tankers mit iranischem Öl an Bord durch die USA. In der Vergangenheit hatte der Iran mit Vergeltungsmaßnahmen auf die Beschlagnahmung iranischer Öllieferungen reagiert. Die US-Sanktionen gegen den Iran zielen vor allem auf Ölverkäufe des Landes ab. (AFP)