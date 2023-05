Kai Wegner und die 800.000-Euro-Spende Immobilienunternehmer hatte „eine einzige Forderung“

Was können wir von Kai Wegner erwarten? In der dritten und letzten Podcast-Folge zu Berlins neuem Regierenden Bürgermeister analysiert das Team vom Tagesspiegel Checkpoint Wegners inhaltliche Ausrichtung. Hat er seine rechten Tendenzen hinter sich gelassen? Kann er Berlin tatsächlich zum Funktionieren bringen? Und: Welche Verbindungen hat er zur Baubranche?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

*aktivieren Sie den Button „externer Link“

Eine Frage, die bislang offengeblieben war: Wie kam es zu den Spenden von insgesamt 800.000 Euro, die der Immobilienentwickler Christoph Gröner vor der Wahl 2021 der Berliner CDU zukommen ließ? Im Podcast sprechen sowohl Christoph Gröner als auch Kai Wegner erstmals über die Spende und über ihre Verbindung zueinander.



„Das alles Entscheidende ist doch, dass man davon politische Entscheidungen nicht abhängig macht, und das werde ich nie tun. Und das weiß auch jeder, dass ich das nicht tun werde“, sagt Wegner.

Gröner hingegen erklärt: „Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt, und die war die, dass ich gesagt habe: ‘Kinder im Kinderheim, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind.’ Da wir sehr viele Kinder in Berlin betreuen, über zweieinhalbtausend in Kinderheimen, habe ich mir erlaubt, eine solche Forderung in den Raum zu stellen. Der werde ich auch konsequent nachgehen, das erwarte ich. Ich werde es prüfen. Ich bin davon überzeugt, dass er das ganz von allein auch weiß. Das ist sozusagen schriftlich fixiert.“

Wurden da Bedingungen gestellt, die man nicht hätte stellen dürfen? Die ganze Geschichte gibt’s jetzt in der neuen Podcast-Folge – hier auf Tagesspiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Über den Podcast „Berliner & Pfannkuchen“: Was Berlin politisch bewegt, hören Sie jeden Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Alle Folgen finden Sie hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion: Sönke Matschurek, Sabine Schmidt, Jessica Gummersbach, Nora Weiler.

Die erste Folge „Kai Wegner: Spandau, das Sport-Eck und rechte Parolen“ über Wegners Jugend und seine politischen Anfänge hören Sie hier. Die zweite Folge „Kai Wegner: Klaviatur der Macht“ über Wegners Netzwerke und seinen Aufstieg zum Regierenden Bürgermeister gibt’s hier.