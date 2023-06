Berliner Festival „Klang & Kunst Promenade“ Der Kultursommer auf der Marzahner Promenade geht los

Bis zum 31. August findet zum dritten Mal das Berliner Kulturfestival „Klang & Kunst Promenade“ auf der Marzahner Promenade statt. Zwischen Freizeitforum und dem Einkaufszentrum „Eastgate“ treten ortansässige Kulturschaffende verschiedener Kunstrichtungen auf. Das teilte das Bezirksamt um Kulturstadtrat Stefan Bley, CDU, mit. „Das Sommerspektakel mit über 30 Veranstaltungen bringt ein buntes Bühnenprogramm mit viel Live-Musik in den Kiez und bietet jungen Musiktalenten eine Plattform zum Performen.“

In der Reihe der Mittwochs-Konzerte präsentieren sich demnach seit 7. Juni mittwochs jeweils von 16 bis 17 Uhr Musikerinnen und Musiker auf der Marzahner Promenade. Mit wechselndem Programm und in Kooperation mit der Hans-Werner-Henze-Musikschule übernehmen dann jeweils ab 17 Uhr Musikerinnen und Musiker der Genres Klassik, Jazz, Pop und Weltmusik die Bühne. Für Besucher:innen stehen an den Mittwochs-Konzerten auf der bunt geschmückten „Piazza della Musica“ (Marzahner Promenade 31/33), vor dem Stadtteilzentrum und der Galerie M drei Klaviere zum Ausprobieren oder für spontane musikalische Darbietungen bereit.

Im „Projektraum Galerie M“ ist die Ausstellung „Fotocollage“ noch bis zum 24. Juni 2023 zu sehen. Die Ausstellung „Humor“ befindet sich in Vorbereitung und will Passanten und Passantinnen in die Kunst einbinden. Mehr Infos unter: www.nki-berlin.de Tsp