12,7 Millionen Zuschauer „Tatort“ aus Münster holt den Tagessieg für die ARD

Der „Tatort“ mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers hat die Quoten-Messelatte auch für 2024 wieder hoch gelegt. Im Schnitt 12,73 Millionen schalteten am Sonntagabend den WDR-Krimi „Unter Gärtnern“ im Ersten ein. Das bedeutete 41,1 Prozent Marktanteil für das ARD-Programm. Damit waren die TV-Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit großem Abstand die Quotensieger des Abends.

Die aktuelle Folge mit ihrer gewohnten Mischung aus Krimi und Komödie im Schrebergarten-Milieu mit Geheimdienst-Einschlag polarisierte erneut die „Tatort“-Fans. Auf X fragt die „Tatort“-Redaktion nach jeder Folge, wie die Episode bei den Zuschauern angekommen ist. Die Wertungen reichen dabei von „Gute Unterhaltung“, „Ausnahmsweise gut“ und „Bester Tatort ever“ bis zu „Es war Kabarett aber kein Krimi“, „Unterirdisch“ und „Schwachsinn“.

Den letzten Fall aus Münster, „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (10. Dezember), hatten 11,6 Millionen im Ersten verfolgt, was etwa 38 Prozent Marktanteil entsprach. Den anderen Münster-„Tatort“ des vergangenen Jahres - „MagicMom“ (5. März 2023) - schalteten sogar 13,9 Millionen ein, was 40,5 Prozent Marktanteil entsprach. Sprich: Zwei Fünftel aller Leute, die zu dieser Zeit überhaupt fernsahen, taten es mit diesem „Tatort“ auf der Mattscheibe.

„Fangschuss“ von 2017 ist die bislang erfolgreichste Folge aus Münster

Das besonders populäre Münster-Team ist seit Oktober 2002 im Einsatz. Bislang gab es 45 Fälle. Mit rund 14,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wird die am 2. April 2017 ausgestrahlte Episode „Fangschuss“ bis heute als meistgesehener Film des Duos Thiel und Boerne geführt - und als meistgesehener „Tatort“ der letzten Jahrzehnte (seit 1992).

In der Rangliste der erfolgreichsten „Tatort“-Folgen aus Münster steht bislang auf Position zwei „Rhythm and Love“ (2021) mit 14,22 Millionen Zuschauer. Im Jahr 2022 holte „Des Teufels langer Atem“ 14,16 Millionen Zuschauer, damit liegt diese Folge aktuell auf Position drei.

Der ARD-„Tatort“ mit rund 20 verschiedenen Teams ist mit Abstand Deutschlands populärste TV-Reihe. Es gibt ihn seit 1970. Seitdem wurden 1265 Filme mit dem Label ausgestrahlt. (sag/dpa)