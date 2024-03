Thiel und Boerne im Schrebergarten-Kosmos Darum geht es im „Tatort“ aus Münster

Für Regisseurin Brigitte Maria Bertele ist der „Tatort“ aus Münster „der Pionier in der Crime Comedy in Deutschland“. An der Mischung aus Krimi und Komödie hält sie in der von ihr inszenierten Folge „Unter Gärtnern“ (ARD, 17.3. 20:15 Uhr) fest. Wobei der Fall eine ausgesprochen ernste Wendung nimmt.