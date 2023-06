Britisch-indischer Autor Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie. Das teilte die Jury am Montag in Frankfurt mit.

Der 76-Jährige, der im vergangenen Sommer bei einem Attentat schwer verletzt wurde, bekommt die Auszeichnung am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Rushdie sei trotz eines Lebens in ständiger Gefahr „einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache“, erklärte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Im vergangenen Jahr war der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan ausgezeichnet worden.

Der Friedenspreis wird am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Er ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 1950 vergeben. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. (dpa/KNA/AFP)