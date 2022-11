Der Grinch Ein Klassiker – und ein lustiger Weihnachtsfilm

Der Grinch, gespielt von Jim Carrey, hasst Weihnachten und zwar nicht einfach so – er hat in seiner Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht. Das Weihnachtsfest zu sabotieren, das ist das große Ziel des Weihnachtshassers. Der Grinch klaut Geschenke der Bewohner des Nachbarotes Whoville.

Doch die Einwohner lassen sich davon nicht die Vorfreude auf das Fest nehmen und feiern natürlich trotzdem Weihnachten. Eine Bewohnerin hat sogar Mitleid mit dem Grinch und will ihm helfen, seine schrecklichen Erfahrungen zu verarbeiten. Cindy Lou Who hat tatsächlich Erfolg damit, doch ob der Grinch letztendlich sogar an der Weihnachtsfeier teilnimmt? Das bleibt unser kleines Geheimnis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite