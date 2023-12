Der PEN Berlin, das Wort und die Wiederholung Versuch größtmöglicher Toleranz

Es sollte noch einmal gesagt sein und dann auch noch ein paar Mal wiederholt werden, was PEN-Berlin-Sprecher Deniz Yücel am Tag zuvor schon bei der Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung in der Heilig-Geist-Kapelle der Humboldt-Universität gesagt hatte: „Der PEN Berlin lehnt BDS ab“. Das sei „kein klassischer Satz zum Einstieg einer Begrüßungsrede“, gab Yücel an diesem Samstag bei seiner Eröffnungsrede des Kongresses zu, „aber ich hatte es versprochen“.