Deutsch-polnisches Comic-Projekt „Living Archive“ Das geheime Leben der Väter und Großväter

Sie lernte ihren Großvater als in sich gekehrten Künstler kennen, der in seiner Familie und darüber hinaus verehrt wird. Er war von fünf Jahren russischer Kriegsgefangenschaft geprägt und wurde in den 1980er Jahren als Meister der Radierung geschätzt. Dass der schweigsame Hermann Clemens auch noch eine ganz andere Seite hatte, über die in der Familie nie gesprochen wurde, entdeckte die Berliner Zeichnerin und Autorin Katja Fouquet erst Jahrzehnte nach seinem Tod.