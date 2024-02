Die Kunst entdeckt Josephine Baker Ein Star tanzt aus der Rolle

Paris in den zwanziger Jahren: Eine Stadt im Rausch der „Années folles“. Nach dem Ersten Weltkrieg und den verheerenden Folgen der Spanischen Grippe war die Metropole im Aufbruch und zog Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt an. Unter ihnen waren zahlreiche afroamerikanische, afrikanische und karibische Intellektuelle, Schriftsteller und Tänzer. Auch für sie war Paris der Ort, an dem sie ihren Begabungen und Leidenschaften ungehindert nachgehen wollten.