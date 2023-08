Ein Zampano verlässt die Bühne Welche Zukunft hat „Wetten, dass ..?“ ohne Thomas Gottschalk?

Die Nachricht, dass die nächste Sendung von „Wetten, dass..?“ am 25. November die letzte mit Thomas Gottschalk als Moderator sein wird, kam nicht unerwartet. Der Vertrag zwischen dem 73-jährigen Entertainer und dem ZDF läuft Ende dieses Jahres regulär aus. Weder Gottschalk hat dem Sender gekündigt, noch das ZDF ihrem Langzeitmoderator den Laufpass gegeben. Dennoch ist es nicht nur für das ZDF eine Zäsur, wenn ein Zampano wie Gottschalk die Bühne mit dem großen Sofa verlässt. Das ZDF hat zwar betont, man werde über die Zukunft der Show zu „gegebener Zeit nach der Sendung entscheiden“. Doch ZDF-Programmchefin Nadine Bilke dürfte es schwerfallen, sich „Wetten, dass..?“ ohne Thomas Gottschalk vorzustellen.

Sie muss dazu nur Markus Lanz fragen, den überaus erfolgreichen ZDF-Talkmaster, der jedoch an „Wetten, dass..?“ gescheitert ist. Vor ein paar Tagen hatte Lanz sich erinnert, wie sich viele Kollegen vor dieser Aufgabe gedrückt hatten, als Thomas Gottschalk nach dem Wettunfall von Samuel Koch im Jahr 2010 die Moderation von „Wetten, dass..?“ beendete. „Die haben sich sehr elegant in die Büsche gehauen“, so Lanz. Und das durchaus berechtigt: „Der Phantomschmerz, dass Thommy nicht mehr da ist, war so spürbar, dass wir wussten, dass das nicht gut enden kann. Und genauso ist es dann auch gekommen.“

Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Thomas Gottschalk hat „Wetten, dass..?“ das erste Mal vor 36 Jahren moderiert.

„Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum“, sagt nun auch Gottschalk selbst. Sein Abschied vom Fernsehen bedeute das Aus bei „Wetten, dass..?“ jedoch nicht, betonte er gegenüber „Bild“, nachdem er zuvor via ZDF ausrichten ließ: „Um es mit George Harrison zu sagen: ,All things must pass’, das gilt auch für mich und ,Wetten, dass..?’.“ Seine letzte Ausgabe wird Gottschalk ohne Co-Moderatorin Michelle Hunziker bestreiten. „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten“, sagte Gottschalk der Zeitschrift „Bunte“.

Gottschalk hatte „Wetten, dass..?“ zunächst 1987 von Frank Elstner übernommen und bis 1992 weitergeführt. 1994 übernahm Gottschalk zum zweiten Mal die Moderation der Kultsendung, die des Öfteren als letztes TV-Lagerfeuer bezeichnet wurde. Ende 2011 wollte Gottschalk, der Unfall von Samuel Koch lag da ein Jahr zurück, erneut einen Schlussstrich unter das Kapitel „Wetten, dass..?“ ziehen. Doch es kam anders. 2021 sagte er mehrere jährliche Sonderausgaben zu – die letzte findet nun im November statt. Nach früheren Angaben des ZDF findet sie in der Messe Offenburg-Ortenau statt. Dann heißt es ein letztes Mal von Thomas Gottschalk: „Top, die Wette gilt.“

Und was ist mit Gottschalks TV-Karriere? Am Dienstag betonte der Moderator nochmals, sich nicht gänzlich aus dem Fernsehen zurückziehen zu wollen. „Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens“, schrieb er bei Instagram.