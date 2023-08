„All things must pass“ Thomas Gottschalk kündigt seine letzte „Wetten, dass ..?“-Show an

Die nächste Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ am 25. November wird die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas Gottschalk sein – und gleichzeitig auch seine letzte. Das gab das ZDF am Montagabend bekannt. 36 Jahre nach seinem ersten Auftritt führt er das Publikum noch einmal durch die größte Show Europas. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung entscheiden.

„Wir freuen uns sehr auf Thomas Gottschalks letzte große ,Wetten, dass..?’-Show. Ich möchte mich stellvertretend für das ZDF und die vielen an dieser großartigen Show beteiligten Kolleginnen und Kollegen schon jetzt bei Thomas Gottschalk bedanken – mit Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidatinnen und Wettkandidaten sowie hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert“, teilte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke mit.

Wie bereits zuvor die „Bunte“ berichtet hatte, wird Gottschalk seine letzte Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ ohne seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker moderieren. „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten“, sagte Gottschalk der Zeitschrift.

„All things must pass“ – Gottschalk sagt es mit George Harrison

In der ZDF-Pressemeldung von Montag lässt Gottschalk hingegen verlauten: „Um es mit George Harrison zu sagen: ,All things must pass’, das gilt auch für mich und ,Wetten, dass ..?’. Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen.“

Thomas Gottschalk hat „Wetten, dass ..?“ zunächst 1987 von Frank Elstner übernommen und bis 1992 weitergeführt. 1994 übernahm Gottschalk zum zweiten Mal die Moderation der Kultsendung, die später des öfteren als letztes TV-Lagerfeuer bezeichnet wurde.

Nach einem Wettunfall von Kandidat Samuel Koch im Jahr 2010, der seither querschnittsgelähmt ist, kündigte Gottschalk seinen Rückzug von „Wetten, dass ..?“ an. 2021 kam es dann doch anders. Gottschalk sagte mehrere jährliche Sonderausgaben zu – die letzte findet nun im November statt. Sie soll nach früheren Angaben des ZDF in der Messe Offenburg-Ortenau stattfinden. Dann heißt es ein letztes Mal von Thomas Gottschalk: „Top, die Wette gilt.“