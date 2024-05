Fünf neue Alben für das Wochenende Von Lenny Kravitz bis Ani DiFranco

Jede Woche wird eine Flut neuer Alben veröffentlicht – das Format hält sich auch im Streamingzeitalter wacker. Hier ein kleiner Wegweiser zu lohnenswerten neuen Werken aus verschiedenen Genres.

Lenny Kravitz: „Blue Electric Light“ (BMG Rights Managment/Warner) © BMG Rights Managment/Warner

1. Lenny Kravitz: Durchtrainiert

Die Welt dreht sich und Lenny Kravitz interessiert das nicht die Bohne: Der 60-Jährige hat im Laufe seiner langen Karriere so wenig an seinem Look, Sound und Stil verändert, wie sonst kaum jemand. Selbst Gesichtszüge und Muskelstränge sind immer noch so straff und spatenstramm wie vor 30 Jahren. Vielleicht dank kosmetischer Eingriffe, vielleicht dank seines gesunden Lebensstils (sein Sportprogramm startet Kravitz mit einer Radtour um seine private Insel, auf dem Speiseplan steht rohe, vegane Küche) oder aber durch die große Erleuchtung: Lenny Kravitz meditiert viel und hat sich auf seinem nunmehr zwölften Album offenbar von weltlichen Problemen losgesagt.

Er verkündet im Song „Love Is My Religion“ jedenfalls, dass, nun ja, Liebe seine Religion ist, und dass eben diese Liebe bei alltäglichen Sorgen und Nöten hilft. Auf „TK421“ findet er, dass man sich seinen Ängsten stellen und dem guten Gefühl zuwenden soll. Garniert wird das alles mit dick brummenden Bass, den selbst Prince in seinem Grabe aufhorchen lassen dürfte und der Kravitzschen Mischung aus Rock, Funk und Soul mit genau so viel Pop, dass alles leicht bekömmlich bleibt. Der Sound ist nicht neu, aber einigermaßen frisch. Stoizismus als Grundhaltung? Kann funktionieren!

Mui Zyu: „Nothing Or Something To Die For“ (Father/Daughter Records/Cargo) © Father/Daughter Records/Cargo

2. Mui Zyu: Plastisch

Wofür lohnt es sich zu sterben – und ist irgendein „etwas“ ein besserer Grund als bloß „nichts“? Schon der Titel der Platte macht große philosophische Fragen auf – aber wird das Album dem auch gerecht? Wenn ja, dann anders, als man denkt. Halb aus Hong Kong, halb aus Glasgow, kommen bei Mui Zyu Großstadtwelten zusammen, vor denen sie sich folgerichtig unter die flauschige Bettdecke des Bedroom-Pops flüchtet. Das meinen zumindest manche Kritiker. So ganz stimmt das allerdings nicht. Anders als die meisten Bedroom-Acts, die im eigenen Schlafzimmer im Alleingang Platten aufnehmen, ist mit Mui Zyu eine Bandmusikerin auf Abwegen unterwegs. Bekannt ist sie, bürgerlich Eva Liu, nämlich als Teil des Trios Dama Scout. Auch floh sie nicht vor der Großstadt, sondern hat die Vorzüge musikalischen Fürsichseins im Lockdown schätzen gelernt – „Nothing Or Something To Die For“ ist ihre zweite Soloplatte.

Schöne, rohe, plastische Synthesizerklänge treffen auf akustische Instrumente, die zu fernen Klangflächen bearbeitet werden – das Elektronische ganz intim und nah, das Akustische immer aus großer Distanz klingend. Weite Assoziationsräume öffnet das, während die Lyrics vom Glücklichsein handeln. Oder davon, dass man sich wirklich nur dann entschuldigen sollte, wenn man es aufrichtig meint. Hier wird das Rad nicht neu erfunden. Aber warum sollte es das auch? Trauer, Glück, oder etwas dazwischen zu empfinden, ist in der Regel nicht sonderlich einfallsreich, sondern schlicht banal, Liebeskummer alltäglich, Ärger mit Freunden und Partnern erwartbar. Eben für solche weit verbreiteten Banalitäten lebt man doch. Oder nicht?

Childish Gambino: „Atavista“ (RCA Records) © RCA Records

3. Childish Gambino: Abgefahren

Zu Beginn der Corona-Pandemie brannten beim Schauspieler und Comedian Donald Glover, der sich als Musiker Childish Gambino nennt, in apokalyptischen Stimmung. Er dachte, dass er die Musik, an der er gerade arbeitete, unbedingt noch schnell in die Welt bringen müsse und stellte die halbfertige Songsammlung „3.15.20“ online. Benannt nach dem Datum der Veröffentlichung ist sie mittlerweile von Streamingportalen verschwunden und dafür in überarbeiteter Form unter dem Titel „Atavista“ wieder aufgetaucht.

Zum Glück hat sich Glover noch einmal an das Material gesetzt, denn seine achte Platte ist ein wunderbar abwechslungsreiches Werk geworden, das in elf Tracks mit lässiger Eleganz ein immenses Soundspektrum auffächert. Es reicht vom retrofuturistischen Titelstück über feine Schmachtereien wie „Sweet Thang“ und Albernheiten („Little Foot Big Foot“) bis hin zu abgefahrenen Funk-Exkursionen in „Final Church“. Ein feines Ariana Grande-Feature gibt es auch noch. Immer mal wieder muss man an Prince denken oder zumindest an Frank Ocean vor „Blonde“. Weil der einfach nicht rüberkommt mit seiner nächsten Platte, kann man sich auf Childish Gambinos für den Sommer angekündigtes nächstes – und offenbar letztes – Album freuen.

Crumb: „Amama“ (Crumb Records/Cargo) © Crumb Records/Cargo

4. Crumb: Verträumt

In Stil und Auftreten wahren Crumb immer ein gewisses Understatement. So gewandt die vier Bandmitglieder auf ihren Instrumenten sind, so originär ihr hypnotisierender Stilmix aus Psychedelic-Rock, Jazz und Dream-Pop ist, so warm und gelassen klingen sie seit ihren Anfängen und transportieren dabei eine gehörige Portion Brooklyn-Swagger. Ihren Sound hatte die Gruppe um Sängerin und Multiinstrumentalistin Lila Ramani schon mit der ersten EP von 2016 gefunden, auf die ein Jahr später die phänomenale EP „Locket“ und 2019 das Debütalbum „Jinx“ folgten, auf dem die Band eine kollektive Nahtoderfahrung nach einem Autounfall verarbeitete.

Während das Zweitwerk „Ice Melt“ von 2021 eher etwas uninspiriert daherkam, finden Crumb auf „Amama“ nun wieder zu alter Stärke zurück: Statt nach passiv zu genießendem Bar-Soundtrack zu klingen, sind die zwölf Songs abwechslungsreich und nuanciert. Synthie-Arpeggios, verzerrte Bass-Riffs und schnelle Jazz-Rhythmen bilden das Rückgrat für den verschlafenen Gesang von Lila Ramani. Hinzu kommen ein bisschen Saxofon, ein bisschen Noise, ein paar Vokal-Samples. Ein kurzweiliges, ebenso frisch wie vintage anmutendes Album, zu dem es sich verträumt in der Sonne liegen und sehr lässig mit dem Kopf nicken lässt.

Ani DiFranco: „Unprecedented Sh!t“ (Righteous Babe Records) © Babe Records

5. Ani DiFranco: Verrauscht

Den Titel „Unprecedented Sh!t“ löst Alternativ-Folk-Ikone Ani DiFranco gleich in den ersten beiden Songs ihres 23. Albums ein: Verzerrte Vocals, elektronische Effekte und Beats – das ist im Kosmos der Singer-Songwriterin aus New Orleans tatsächlich „unprecedented“, also beispiellos. Denn diesmal hat sie mit BJ Burton einen Co-Piloten an Bord, der ihre rohen Homerecordings in einen breiteren Soundraum überführte. „Wir führen ein so lautes Leben, die Maschinen sind überall präsent, und ich wollte schon lange, dass sich diese Präsenz in meiner Kunst zeigt, auf eine spürbare Art und Weise“, schreibt Ani DiFranco zu diesem Produktionskonzept, das ihre neuen Songs überzeugend umsetzt.

So wandelte sich etwa das auf einem einfachen Gitarren-Motiv beruhende „You Forgot To Speak“ nach knapp zwei Minuten in eine an Bon Iver erinnernde Melancholie-Kathedrale aus kunstvoll geschichteten Gesangsspuren und einem sanftem Beatpuls, dann laufen die Dinge rückwärts, um schließlich wieder ins alte Fahrwasser zurückzufinden. Im Titelsong klingen Ani DiFrancos Gesang und ihr E-Gitarren-Riff, als kämpften sie sich aus einem verrauschten Radioempfänger hervor, der Nachrichten von schrecklichen Zeiten überträgt. Denn auf den Horror der Gegenwart bezieht sich der Albumtitel ebenfalls. Politisch wie eh und je geht Ani DiFranco, die in Stücken wie „More Or Less Free“ oder „New Bibel“ auch in ihrem bekannten folkig-reduzierten Stil zu hören ist, auf Themen wie Abtreibung, Gier oder Identitätszuweisungen ein. Ihr Kampfgeist ist ungebrochen.