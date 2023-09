Kunstbuchmesse Miss Read im HKW Talks, Lesungen und besondere Bücher

Die Kunstbuchmesse Miss Read hat sich seit ihrer Gründung 2009 kontinuierlich zu einem Treffpunkt der Szene entwickelt. An diesem Wochenende findet die Veranstaltung zum 15. Mal statt.

Der Standort ist wie schon zuvor das Haus der Kulturen der Welt, dort präsentieren sich unabhängige Kunstbuchverlage, publizierende Künstler:innen, kleine Kunstmagazine, Zines, etabliertere Publikationen wie „Texte zur Kunst“ sowie Verlage mit Theorieschwerpunkt wie MIT Press. Aber es geht nicht nur darum, Bücher auszustellen und zu verkaufen. „Kunstbuchmessen sind ein zentrales Forum für die Konstituierung dieser Szene“, sagt Künstler Michalis Pichler, der Miss Read mitgegründet hat.

Das Buch als Medium für Kunst, Publizieren als künstlerischer aber auch politischer Akt, eine Gegenstimme zu den Programmen der großen Verlage zu schaffen, darum geht es den Beteiligten. Der Bereich ist seit etwa zehn Jahren im Aufwind, allerdings ändern sich die Begriffe.

„Wenn die 1960er und 70er Jahre die Blütezeit der Künstlerbücher waren, so erscheinen die 2010er und 20er Jahre als die Blütezeit von ,Publishing as Artistic Practice‘“, sagt Pichler. Der Begriff „Künstlerbuch“ sei aus seiner Sicht problematisch, weil er das subversive Potenzial von Büchern einschränke, indem er sie mit einem Kunstetikett versehe. Genau das will man eben nicht: In Bibliotheken in der „Rare Books“-Abteilung verschwinden.

Zur Messe

„Miss Read“, Fr, 22.9., 17-21 Uhr, Sa 23.9., 12 -19 Uhr, Bühnenprogramm bis 21 Uhr, So 24.9., 12-19 Uhr, Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10. Eintritt frei.

An beiden Tagen gibt es Buchvorstellungen, Vorträge und Musik. Am Freitag, 22.9. um 18 Uhr, stellt der Filmemacher Jean-Pierre Bekolo sein Manifest „Cinema as a Transformative Tool for the Therapeutic Intellectual: Putting Postcolonial Theories in Motion“ vor. Es ist die erste Veröffentlichung in der Manifesto-Reihe von Miss Read.

Am Samstag um 17 Uhr geht es etwa in dem Panel „Ways of Working Together in Asia“ um das unabhängige Publizieren in Asien.

Das ganze Programm: missread.com