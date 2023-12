Künstlerin Marina Hoppmann im Gespräch „Trauer ist eine besonders starke Form der Liebe“

Frau Hoppmann, für Ihr Fotoprojekt „Mothers and Daugthers“ porträtieren Sie Frauen, die früh ihre Mutter verloren haben – so wie Sie selbst. Wie war Ihre Mutter?

Meine Mutter Ria war ein sehr positiver Mensch, trotz aller Umstände. Als sie zum ersten Mal an Brustkrebs erkrankte, war ich sieben Jahre alt. Sie wurde wieder gesund, blieb es auch zehn Jahre. Als der Krebs zurückkam und sie daran starb, war ich 17. Die Krankheit hat sie körperlich gezeichnet, aber dennoch war sie ein sehr aktiver und kreativer Mensch. Meine Mutter war Möbelrestaurateurin, mein Vater stellt Holzblasinstrumente her und wir Kinder haben dadurch immer viel Zeit in der Werkstatt verbracht.