Die kontemplative Idylle des Georg Kolbe Museums erleben

Klapp, klapp, zwei Autotüren fallen zu. Im Westend beginnt die Stunde Null nach der Corona-Schließung der Berliner Museen am Montagmorgen unaufgeregt. Drei Damen und ein Herr streben dem Georg Kolbe Museum im Westend zu.

Das ehemalige Atelier des Bildhauers öffnet nach acht Wochen wieder. Und zwar zuerst nur für „Risikogruppe“. Bis elf dürfen nun täglich nur fünf maskierte Leute hinein. Alle haben sich telefonisch angemeldet. Im weiteren Tagesverlauf sind 15 Menschen gleichzeitig in den lichten Räumen erlaubt.

Schlag zehn öffnet sich die Tür. Eine lächelnde Dame weist den Weg zur Garderobe. Drinnen steht Direktorin Julia Wallner mit Maske: „Schön, dass Sie wieder da sind.“

Den für alle Fälle eingesteckten Allergiepass will keiner sehen. Die Definition der „Risikogruppe“ überlässt das Museum den Besuchern. Das könne jeder selbst einschätzen, sagt Julia Wallner. Wie es die Vierergruppe gehalten hat, die sich schon munter in der Landart-Ausstellung „how green ist the grass“ des Niederländers hermann de vries (bis 23. August) verteilt?

„Wir sind alle über 60“, sagt die Initiatorin des Museumsausflugs. Als sie hörte, dass das Kolbe Museum wieder aufsperrt, habe sie gleich angerufen. Die Schau des Naturkünstlers wollte sie sowieso sehen „und das Haus unterstützen“.

Durch die hohen Fenster grüßt üppiges Maiengrün aus dem Kolbe-Garten. Der Regen prasselt auf die Oberlichter des einzig zugänglichen der aus den 20er Jahren erhaltenen Berliner Künstlerateliers. Dieses den Geist des Neuen Bauens atmende Haus war schon immer ein kontemplatives Idyll.

Fünf Menschen verlaufen sich zwischen hermann de vries’ getrockneten Gräsern, seinen Baumwurzel-, Stein-, und Laubanordnungen. Nur seine aus schweren Atemgeräuschen und Vogelgezwitscher komponierte Soundcollage „i breathe“ bekommt durch die Covid-19-Erkrankung eine neue, abgründige Bedeutung.

Es geht gesittet zu

Nichts ist mehr selbstverständlich, am wenigsten der menschliche Atem, das ureigenste Lebenszeichen. An der Eingangstür schellt’s. Die Dame von der Kasse vertröstet den Herrn auf später, wenn die Risikogruppe raus ist. Der Abgewiesene dreht klaglos bei.

Im gutbürgerlichen Westend geht es gesittet zu. „Die Leute sind unsicher und wollen wissen, ob wirklich auf ist“, sagt sie. Unkontrollierte Massenaufläufe waren hier auch vor Corona unbekannt. Das bei Sonntagsausflüglern beliebte Café K wird ohnehin gerade restauriert.

Die Stunde nähert sich dem Ende. Fünf Menschen mäandern Richtung Ausgang. Der Herr aus der Vierergruppe bedankt sich bei der Einlasserin. „Toll, dass es wieder losgegangen ist.“ In der Tat. Wer fragt nach diesen Wochen noch nach eitlem Konsumtand? Luxus, das ist (fast) allein sein mit der Kunst. Gunda Bartels

[Georg Kolbe Museum, Mo-So 10-18 Uhr.]