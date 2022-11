Tatsächlich Liebe Die vielen Facetten der Liebe

Die Liebe hat viele Gesichter. An diesem Weihnachtsfest zeigen sich einige davon. In diesem romantischen Weihnachtsfilm verliebt sich der Premierminister, gespielt von Hugh Grant, in seine Servicekraft. Seine Schwester hingegen geht liebestechnisch gerade durch die Hölle, weil sie von ihrem Mann betrogen wird. Wiederum ihre Kollegin ist verknallt, traut sich aber nicht ihrem Schwarm diese Liebe zu gestehen. Ein Schriftsteller macht Urlaub in Frankreich und verliebt sich in sein Hausmädchen, das er aufgrund von Sprachbarrieren nicht verstehen kann.

Das sind nur einige von vielen Liebesgeschichten, die in dieser Weihnachtskomödie dargestellt werden. Aber der rote Faden bleibt trotzdem: durch den abgewrackten Sänger Billy Mack, gespielt von Mill Nighy, der mit aller Kraft an seinem Comeback als Sänger arbeitet – und zwar mit einem schrecklichen Cover von „Love is all around“. Wie die Geschichten ausgehen, verraten wir natürlich nicht.

