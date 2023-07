Teures Fußball-Fernsehen Das Positive im Negativen finden

Kurt Sagatz betrachtet die inflationäre Verteilung der Fußball-Ligen auf kommerzielle Streamingdienste mit Skepsis.

Auch wenn es nicht immer unserem Naturell entspricht, sollte man dennoch öfter mal das Positive an Veränderungen sehen, anstatt immer nur zu wiederholen, dass früher alles besser war. Zum Beispiel beim Fernsehfußball. Natürlich könnte man es so betrachten, dass die Situation der Fans mit Beginn der neuen Saison an diesem Wochenende noch komplizierter und vor allem kostspieliger geworden ist.

Selbst die Experten kommen kaum noch mit. Um alle Spiele der ersten Fußball-Bundesliga sehen zu können, werden Abos von Sky und Dazn benötigt. Immerhin: es gibt ein Kombipaket, das im günstigsten Fall schlappe 60,49 Euro im Monat kostet. Dafür ist dann auch die zweite Liga dabei. Spielt der Lieblingsverein jedoch in der dritten Liga, kommt noch das MagentaSport-Abo dazu. Kostenpunkt: weitere rund 20 Euro im Monat.

Damit nicht genug: Für den DFB-Pokal wird ein gesondertes Sky-Abo benötigt. Und die Champions League mit den interessantesten europäischen Fußball-Begegnungen ist wiederum aufgeteilt in Spiele, die bei Dazn laufen, und solche, für die man Amazon Prime Video braucht. Und wer bei der Frauen-Fußball-WM auf den Geschmack gekommen ist, freut sich, wenn er schon ein Abo von Dazn oder MagentaSport hat.

Nur wenige Spiele im Free TV

Immerhin: Etwas Fußball gibt es auch umsonst, beziehungsweise mit Werbung im Privatfernsehen. RTL und Nitro zeigen einige Spiele der Europa und der Conference League, wobei es erst richtig interessant wird mit einem Abo von RTL+

Und was ist nun gut daran, dass gefühlt nun alle Streamingdienste von Amazon Prime und Dazn über MagentaTV bis hin zu RTL+ und Sky die Hand aufhalten? Wer denkt da nicht wehmütig an die Zeiten zurück, als das ZDF noch die Champions League zeigte und ansonsten ein Sky-Abo reichte, um seine Helden über den Platz hetzen zu sehen?

Anders gedacht wird ein Schuh daraus: Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF beschränken sich in der neuen Saison auf 15 Spiele des DFB-Pokals. Somit kann sich eigentlich niemand mehr darüber beschweren, dass die Öffis die Gebührengelder für überteuerte Fußball-TV-Rechte ausgeben.