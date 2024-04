TV-Dystopie „Die Festung“ im Ersten Ganz Norwegen ein Knast

Die Reaktionen der Länder auf globale Krisen können sehr unterschiedlich ausfallen. Dänemark ging während der Corona-Pandemie schneller als andere in den Lockdown, lockerte die Maßnahmen wegen seiner hohen Impfquote aber früher – und galt vielen darum als Vorbild. In der siebenteiligen Near-Future-Serie „Die Festung“ (ARD, erste vier Folgen 12. April ab 23:50 Uhr, restliche Episoden 13. April ab 0:35 Uhr, ab 12.4. in der ARD-Mediathek) wird hingegen Norwegen zum gelobten Land. Mit einer rigorosen Abschottungspolitik stemmt sich das skandinavische Land scheinbar erfolgreich gegen die weltweiten Krisen.