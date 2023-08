Laut AOK-Gesundheitsatlas Mehr stark Übergewichtige in Brandenburg

Immer mehr Menschen in Brandenburg haben starkes Übergewicht. Jeder achte AOK-Versicherte habe dort inzwischen eine Adipositas-Diagnose, teilte die Krankenkasse am Mittwoch in Potsdam mit. Dies sei ein Anstieg um 41 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Regional gebe es bei der Fettleibigkeit teils deutliche Unterschiede. Grundlage der Zahlen ist den Angaben zufolge der neue AOK-Nordost-Gesundheitsatlas.

Im Potsdamer Stadtteil Babelsberg-Nord sind laut AOK nur rund sechs Prozent der Versicherten adipös. Dies sei ein Tiefstwert in Brandenburg, hieß es. Bomsdorf bei Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster liege am anderen Ende der Skala. Dort seien 41 Prozent der AOK-Versicherten stark übergewichtig. Menschen in sozial benachteiligten Gemeinden seien häufiger betroffen.

Hohe Dunkelziffer

Während 2011 rund neun Prozent der bei der AOK versicherten Brandenburgerinnen und Brandenburger die Diagnose Adipositas bekommen hätten, seien es 2021 bereits rund 13 Prozent gewesen, hieß es. Hochgerechnet seien damit etwa 313.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger von Fettleibigkeit betroffen. Bei der Analyse seien nur ärztlich diagnostizierte Fälle berücksichtigt worden. Die Dunkelziffer liege weit höher.

Adipositas sei ein Risikofaktor für andere chronische Krankheiten, betonte die AOK. Um gegenzusteuern, müssten unter anderem Fett- und Zuckergehalt von Lebensmitteln verringert werden. Die AOK Nordost hat nach eigenen Angaben rund 550.000 Mitglieder in Brandenburg und ist dort die größte Krankenkasse. Jeder vierte gesetzlich Versicherte im Bundesland gehöre der AOK an, sagte eine Sprecherin. (epd)