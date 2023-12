Gewöhnung an den Pisa-Schock Die Pandemie liefert die perfekte Ausrede

Es ist ein Schock, der eigentlich niemanden mehr schockiert. Alles andere als die nächste Pisa-Katastrophe wäre eine große Überraschung gewesen. Deutschland ist nun endgültig im Durchschnitt der OECD-Staaten angekommen – und der Durchschnitt ist schlechter als zuvor. So schwach wie nie sind die Leistungen von 15-Jährigen in Deutschland, so lautet das vernichtende Urteil der internationalen Bildungsstudie Pisa, die einst im Jahr 2001 das deutsche Bildungsselbstverständnis nachhaltig erschüttert hat.