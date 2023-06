Palina Rojinski lebt nach den Sternen „Die Astrologie korrespondiert mit meinem Leben, ob ich will oder nicht“

Den Türsteher auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain grüßt Palina Rojinski bei ihrer Ankunft wie einen alten Freund. Man kennt sich – von früher, vom Feiern –, erklärt die Moderatorin und Schauspielerin. Sie selbst gehe mittlerweile aber überhaupt nicht mehr aus.

Er steht an diesem langen Sommerabend nicht vor einem Club, sondern am Einlass eines Magnum-Events. So sehe man sich nun auch einmal bei Tageslicht, freut sich die 38-Jährige, die sich für den Eishersteller als Testimonial betätigt. Passend zu den steigenden Temperaturen werden bei der „Starchaser & Sunlover Experience“ zwei neue Sorten mit eben jenen Namen vorgestellt.

Sie hat ein Astro-Buch geschrieben

Sternenjäger und Sonnenanbeter also – Rojinski ist angesichts des Mottos direkt in ihrem Element und verweist auf ihre goldene Halskette, an der kleine Anhänger in Form von Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Sonne und Mond baumeln. Seit über zehn Jahren beschäftige sie sich nun schon mit Sternen- und Planetenkonstellationen. „Ich habe gemerkt, die Astrologie korrespondiert mit meinem Leben, ob ich will oder nicht“, sagt sie. „Deshalb habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich finde das sehr hilfreich, um die Geschenke des Lebens zu erkennen und zu nutzen und gleichzeitig mit Fallen und Hindernissen umzugehen.“

Ende 2022 hat sie mit „Folge deinen Sternen: Dein persönlicher Astro-Guide, um dein volles Potenzial zu leben“ ein Buch zum Thema veröffentlicht, in dem sie Lebenshilfe, ausgehend von Sternzeichen, Sonne, Mond und Sternen, erteilt. Als „Astrolinski“ gibt sie auf Instagram zudem regelmäßig und ausführlich Tipps für ein Leben im Einklang mit den Gestirnen.

Der Bedarf nach Orientierung von oben ist bei vielen offenbar groß, obwohl es unter Naturwissenschaftlern Konsens ist, dass an der Astrologie nichts dran ist. Über 20.000 Menschen folgen Palina Rojinski auf ihrem Zweitaccount. Die gebürtige Russin fügt sich damit in eine Reihe von spirituellen Influencerinnen wie Lori Haberkorn, Astrobellaluna und Narayana Montúfar die auf Instagram und Tik Tok bis zu einer Million Follower ansprechen und dazu die passenden Bücher, persönliche Beratungen, Kalender, Bilder und Online-Kurse verkaufen. Auch Berühmtheiten wie die US-Schauspielerin Megan Fox oder die Berliner Rapperin Badmomzjay bekunden öffentlich ihren Glauben an die Sterne.

Ein altes Konzept im zeitgemäßen Gewand

An die Stelle des alten, weisen Mediums sind junge Frauen getreten, die sich, genau wie Mode- oder Fitnessinfluencerinnen, als persönliche Marke inszenieren und so eine Bindung zu ihren Fans aufbauen. Ein Mittel, das Palina Rojinski nur auf ihrem Erstaccount mit rund drei Millionen Followern nutzt, bei Astrolonski steht tatsächlich die Botschaft allein im Mittelpunkt.

Rojinski gestaltet ihr Leben nach dem Sternen-Rhythmus. Sie versuche beispielsweise, keine Verträge zu unterschreiben, wenn der Merkur rückläufig ist, weil sich dann Widersprüche einschleichen. Wer über solche Informationen verfüge, sei vor den Herausforderungen des Alltags besser geschützt, glaubt Palina Rojinski: „Man ist von manchen Ereignissen nicht so überrascht, weil es beispielsweise gerade eine blöde Pluto-Konstellation gibt und Mensch und Natur deshalb in Aufruhr sind. Oder weil der Mars uns aggro macht. Mich macht das ehrfürchtig und milde.“

Nach der langen, dunklen Jahreszeit sei der Sommer ein ideales Umfeld für Kreativität und die Vertiefung zwischenmenschlicher Beziehungen, führt die Wahlberlinerin aus, die Anfang der 2010er-Jahre als Sidekick von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei MTV Home bekannt wurde und mittlerweile auch als Schauspielerin erfolgreich ist.

In ihrem Fall bedeute das, sich mit der Sonne zu verbinden, Energie zu tanken, ein paar neue Outfits und Sonnenbrillen zu shoppen und sich vom Flow in den Tag hinein treiben zu lassen. Den Sommer in Berlin genieße sie am liebsten im Freien, im Garten oder auf einer schönen Terrasse. Wenn die Hitze dann ihren Höhepunkt erreiche, ziehe es sie aber doch hinaus in die Natur. In diesem Jahr fahre sie in den Urlaub zum Wandern in die Berge nach Österreich.