Gefährdete Energieversorgung „Wir brauchen einen stärkeren militärischen Schutz unserer kritischen Infrastruktur“

Wenn man so will, hat die sich als falsch entpuppte deutsche Russlandpolitik nun ein Mahnmal in der Ostsee. Die großen Blasenfelder wirken wie ein weiterer Beleg, dass die einseitige Gas-Abhängigkeit von Russland ein historischer Irrweg war. Durch große Lecks strömt seit Montag Salzwasser in die über 1200 Kilometer langen Nord-Stream-Röhren. In Regierungskreisen wird damit gerechnet, dass sie wegen Korosionsschäden für immer unbrauchbar sein werden. Und befürchtet wird, dass auch andere Pipelines ins Visier geraten könnten, zeigt sich doch gerade die Verletzlichkeit im Gas-Bereich.

