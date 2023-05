160 Jahre SPD Olaf Scholz’ Spitzen gegen die Grünen

Es ist ein bisschen wie beim Klassentreffen. Hier eine Umarmung, da ein großes Hallo. Peer Steinbrück und Klaus Wowereit bevölkern schon früh am Dienstagvormittag das Atrium des Willy-Brandt-Hauses. Später werden die beiden nebeneinander sitzen, ins Gespräch vertieft, scherzend. So locker, wie die beiden heute erscheinen, ging’s nicht immer zu.

Aber man ist ja zum Geburtstag zusammengekommen, 160 Jahre alt wird die SPD. Jeweils über 50 Jahre sind Steinbrück und Wowereit schon dabei. Und wer noch alles gekommen ist, lange nicht mehr gesehen! Elke Ferner, die einst die SPD-Frauen führte. Sigrid Skarpelis-Sperk, jene Abgeordnete, die Kanzler Gerhard Schröder mächtig auf die Nerven ging, und Wilhelm Schmidt, der in der Fraktion für Disziplin sorgte. Gesine Schwan, am Vortag halb so alt wie die SPD geworden, bekommt einen Glückwunsch, ganz offiziell von Generalsekretär Kevin Kühnert.

Mit roter Kladde

Zur Feier des Tages trägt der Kanzler eine rote Kladde, mit SPD-Logo. Olaf Scholz hat in diesem Atrium manche Landtagswahlniederlage seiner Partei schöngeredet, damals, als Generalsekretär. Wacker verteidigte er die Agenda 2010. Damals entstand der Spitzname „Scholzomat“.

SPD - eine große Geschichte Am 23. Mai 1863 wurde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) gegründet, der Vorläufer der SPD. Ihren heutigen Namen gab sich die Partei 1890. Gegründet gegen die herrschenden Verhältnisse, etablierte sich die SPD im Kaiserreich. In der Weimarer Republik stellte die Partei von 1919 bis 1925 mit Friedrich Ebert den Reichspräsidenten. Die SPD wurde von den Nazis verboten. In Ostdeutschland wurde sie 1946 zur SED zwangsvereinigt. In der DDR blieb die Sozialdemokratie verboten. Im Widerstand gegen die SED gründete sich am 7. Oktober 1989 eine Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP). 1990 fusionierte die Ost-SDP mit der westdeutschen SPD. Die SPD stellte bisher vier Kanzler: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder und nun Olaf Scholz. Gustav Heinemann und Johannes Rau stammten als Bundespräsidenten aus ihren Reihen. Der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war einst SPD-Fraktionschef und Kanzlerkandidat.

Just an diesem Ort redet Scholz „als sozialdemokratischer Bundeskanzler“, wie er betont. Der Vierte. Der dritte, Gerhard Schröder, fehlt natürlich, aber bemerkenswert ist, welche einstigen Größen noch alles nicht da sind, so etwa: Matthias Platzeck, Kurt Beck, Franz Müntefering, Sigmar Gabriel, Andrea Nahles.

Manche fühlen sich verunsichert, überfordert, bevormundet und belehrt, ja auch angegriffen und geringgeschätzt in ihrer Art zu leben, wenn von Aufbruch und Veränderung die Rede ist. Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler

Den der SPD Stolz auf ihre Geschichte beschwört Scholz, verweist auf die Spannung zwischen Programm („einige würden sagen utopischer Überschuss“) und Pragmatismus. Ein paar Sätze kann man als Spitzen gegen die Grünen verstehen. Etwa Scholz’ Hinweis, die Klimapolitik sei kein Thema einer ganz bestimmten Partei, oder: „Manche fühlen sich verunsichert, überfordert, bevormundet und belehrt, ja auch angegriffen und geringgeschätzt in ihrer Art zu leben, wenn von Aufbruch und Veränderung die Rede ist.“ Klingt wie ein Kommentar zur grünen Energiepolitik.

„Richtige Ziele und ein guter Plan sind nicht genug“, sagt Scholz noch, man müsse den Bürgern ein „Geländer“, unter anderem den Sozialstaat, bieten: „Wer wüsste das wohl besser als wir Sozialdemokraten?“