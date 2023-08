Aktivistin als Spitzenkandidatin bei Europawahl Carola Rackete wird für die Linkspartei zur Herausforderung

Die Nominierung der Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete zur Linken-Spitzenkandidatin bei der Europawahl stößt parteiintern auf Widerstand. „Der Vorschlag des Parteivorstandes, die parteilose Carola Rackete an sämtlichen Parteigremien vorbei als Spitzenkandidatin für die Europawahl auszurufen, beweist weiter die Geisterfahrt der politischen Führung der Linken“, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst dem Tagesspiegel.

„Zuständig für die Kandidatenkür ist nach der Satzung nicht der Vorstand, sondern der Bundesausschuss.“ Sofort habe Carola Rackete eine eigene Pressekonferenz durchgeführt, „mit Positionen, die mit der Programmatik der Linken kaum vereinbar sind“. Ernst sagte: „Dieser Vorschlag spaltet die Partei weiter. Das scheint auch das Ziel des Parteivorstandes zu sein.“

Insgesamt will die Linke mit einem vierköpfigen „Spitzenteam“ in die Europawahl ziehen, darunter eben die parteilose Kapitänin und Flüchtlingshelferin. Rackete soll hinter dem Parteivorsitzenden Martin Schirdewan, derzeit Fraktionschef der Linken im Europaparlament, auf Platz zwei kandidieren. Das letzte Wort hat der Linken-Parteitag im November.

Europawahl am 9. Juni 2024

Der 9. Juni 2024 steht jetzt auch offiziell als Termin für die nächste Europawahl fest. Das Bundeskabinett fasste am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss. Die 27 Staaten der Europäischen Union hatten sich im Mai darauf geeinigt, dass die nächste Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfinden soll.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Der Wahlzeitraum von Donnerstag bis Sonntag gilt für alle EU-Länder. Damit soll gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten wird wie in Deutschland an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag gewählt. In den Niederlanden zum Beispiel öffnen die Wahllokale aber donnerstags.

Bei der Wahl 2019 hatte die Union 28,9 Prozent der Stimmen erzielt, die SPD kam auf 15,8 Prozent, die Grünen auf 20,5 Prozent. Die AfD erzielte 11 Prozent, die Linke 5,5 Prozent und die FDP 5,4 Prozent.