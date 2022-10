Beide Piloten gestorben Russischer Kampfjet stürzt in sibirischer Großstadt Irkutsk ab

Zwei Piloten sind beim Absturz eines russischen Kampfflugzeugs in einem Wohngebiet der sibirischen Großstadt Irkutsk gestorben. „Das Flugzeug vom Typ Su-30 ist während eines Testflugs abgestürzt“, teilte der Zivilschutz am Sonntag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Die Maschine ist zwar in einem Wohngebiet zerschellt, nach ersten Behördenangaben gibt es aber keine weiteren Opfer am Boden. Der Regionalgouverneur Igor Kobsew veröffentlichte in Online-Netzwerken ein Video, auf dem Rauch über dem Gebäude sowie Feuerwehrleute im Einsatz zu sehen waren.

Die örtliche Sektion des russischen Katastrophenschutzministeriums teilte mit, die Maschine sei in ein Holzhaus gestürzt. Das dadurch ausgelöste Feuer erstrecke sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern. „Glücklicherweise befand sich niemand im Haus“, hieß es von Seiten der Behörde.

Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden, die Aufräumarbeiten halten an. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

In dem betroffenen Wohngebiet stehen vor allem kleingeschossige Privathäuser. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften eingeleitet.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine modernisierte Variante der Su-30, den Mehrzweckkampfflieger Su-30SM, der erst 2012 seinen Jungfernflug hatte.

Erst am Montag war ein Kampfjet in ein Wohnhaus der Stadt Jejsk am Asowschen Meer gekracht. Die Ortschaft im Süden Russlands befindet sich in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Zahl der zivilen Opfer dort beläuft sich inzwischen auf 15 Tote. (dpa, AFP)

