Angela Merkel ist wieder aufgetaucht und hat einen kleinen Einblick gegeben, was sie im neuen Leben nicht so vermisst. „Ich krieg‘ den Tag auch ohne MPK rum“, sagte sie bei der Verabschiedung von DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Auch Olaf Scholz hat als Kanzler schon erfahren, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz, kurz MPK, eine eher schwierige Sache ist. Zumal wenn plötzlich alle Länder sich gegen seinen Kurs stellen. Wegen der Zwänge in der Ampel-Koalition war es auf Drängen der FDP zur Preisgabe fast aller Instrumente zum Schutz gegen das Coronavirus gekommen. Das neue Zauberwort hieß: „Basisschutz“ - aber nicht nur für Virologen mutete es wie eine Mogelpackung an.

In der entsprechenden MPK am 17. März war so viel Zunder, wie ihn auch Angela Merkel selten erlebt haben dürfte. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) monierte: „Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben.“ Den Ländern würden fast alle Optionen genommen, sagte er mit Blick auf das Streichen der Maskenpflichten (bis auf Bahn, Bus, Heime, Praxen und Krankenhäuser) und der 2G/3G-Regelungen.

Hessens damaliger Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nannte das Verfahren „ schlicht unsäglich“. Es habe keine Zusammenarbeit vorab mit den Ländern gegeben.

Bund und Länder planen neues Corona-Konzept

Und genau das führt jetzt zu der Frage, wie schützen gegen eine mögliche neue Welle im Herbst? Die Länder machen Druck auf den Bund, die Sommermonate für die Vorbereitung auf den Herbst und Winter zu nutzen. Die Länderchefs kamen erstmals seit ihrer Jahreskonferenz im Oktober 2021 wieder in Präsenz zusammen, in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung, bevor dann am Nachmittag das Treffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Plan stand.

In der Beschlussvorlage des Kanzleramts und der Länder-Regierungschefs wird zweierlei betont: „Im Winter 2021/2022 hat sich gezeigt, dass insbesondere die 'Booster-Impfung', also eine Auffrischungsimpfung, vor schweren Krankheitsverläufen schützt.“

Daher wollen Bund und Länder eine große Kampagne für Viertimpfungen starten. „Viele Bürgerinnen und Bürger gehen gänzlich ungeschützt in den Herbst“, wird mit Bick auf die bei vielen Bürgern inzwischen schon ein halbes Jahr und länger zurückliegenden Booster-, also Drittimpfung betont. Es soll daher wieder verstärkt mobile Impfangebote und Impfzentren geben.

„Der Bund wird für ein ausreichendes Angebot an Impfstoffen sorgen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Impfzentren und mobilen Impfteams bis zum Jahresende 2022 mit einem Anteil von 50 Prozent weiterhin finanziell unterstützt werden“, verspricht der Bund.

Das bisherige Infektionsschutzgesetz läuft am 23.September ersatzlos aus

Aber das größte Problem bleibt das am 23. September auslaufende Infektionsschutzgesetz (IFSG). In der aktuellen Fassung sind wie erwähnt keine Maskenpflichten mehr in Innenräumen, etwa Supermärkten, möglich, auch keine Zugangsbeschränkungen über 3G/2G-Regelungen, ebenso fehlen bisher Test- und Maskenkonzepte für Schulen, um Unterrichtsausfälle zu vermeiden.

Bund und Länder wollen nun noch einmal ran an das IFSG, um den sehr stark eingeschränkten Instrumentenkasten wieder zu erweitern. „Im Infektionsschutzgesetz sollen rechtzeitig die Rechtsgrundlagen für gegebenenfalls nötige Maßnahmen für den Herbst/Winter geschaffen werden“, wird von Bund und Ländern betont. Dazu sollen zeitnah die Beratungen aufgenommen werden.

„In diesem Zusammenhang werden auch die Teststrategie und ein Großteil der zeitlich befristeten pandemiebedingt erlassenen Verordnungen überprüft und überarbeitet“, wird betont.

Lauterbach will wieder Maske in Innenräumen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt betont, es müsse die Frage diskutiert werden, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenräumen wieder verpflichtend werden soll. Er halte auch für unbedingt notwendig, „dass wir uns für den Herbst diese Möglichkeit eröffnen“. Das Infektionsschutzgesetz beschreibt ja nicht, was gemacht werden soll, sondern es beschreibe, „was wir nutzen können an Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen, wenn es denn dann nötig wäre“. Er muss sich hierzu vor allem mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) einigen, der gegen Lauterbach die geltenden Lockerungen durchsetzte.

Lauterbach kündigt viel an, hat aber Lieferprobleme

Lauterbach ist derzeit wieder in seiner Mahner-Rolle, er fürchtet die Corona-Herbstwelle. „Das ist eher eine schlechte Entwicklung“, deutet Lauterbach die Zahlen eines Laborbetreibers. Eine andere Welle ist bisher ausgeblieben: Die für Mai angekündigte Flut an Gesetzesinitiativen, das kratzt an seinem Ruf. Denn jenseits der Pandemie und manchen fragwürdigen Entscheidungen, inklusive der Rücknahme einer neuen Quarantäne-Regelung in der TV-Sendung „Markus Lanz“, kommt der Minister bisher nur mäßig bei den Strukturreformen voran.

Vor allem die Relevanz des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes kann kaum überschätzt werden. Schließlich geht es darum, 2023 eine mindestens 17 Milliarden Euro große Lücke in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu stopfen und die Kassen dauerhaft zu stabilisieren. Zentral für dieses Reformprojekt ist die Frage, ob Finanzminister Christian Linder (FDP) bereit ist, der GKV mit einem dauerhaft erhöhten Bundeszuschuss zur Seite zu stehen.

Immer wieder muss Lauternach die Vorlage eines Entwurfs verschieben. Zudem sagte Lauterbach, ebenfalls Anfang Mai, innerhalb von zwei Wochen ein Pandemie-Bekämpfungskonzept vorlegen zu wollen. Zwei Wochen später hieß es, es komme „in ein paar Tagen“ – bislang mündete das aber nur in einer Art politischem kategorischen Imperativ. „Im Herbst müssen wir darauf vorbereitet sein“, twitterte der Minister am Dienstag. Die derzeit wieder lauter werdenden Warnungen vor einer potenziell gefährlichen Corona-Herbstwelle richtet Lauterbach dabei auch an den Koalitionspartner FDP, insbesondere den Justizminister Marco Buschmann.

Der parlamentarische Kalender arbeitet für die FDP

Entsprechend konnten auch Bund und Länder in ihrer Beschlussvorlage nur Absichtserklärungen formulieren. Klar ist: Für die von Lauterbach angestrebte Wiedereinführung einer weitreichenden Maskenpflicht braucht es eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes, auch die meisten Länder hätten zumindest gerne das Instrument zur Verfügung.

Für die FDP, die bisher keine Bestrebungen zeigt, über eine Fortsetzung von Corona-Beschränkungen nach dem 23. September zu diskutieren, arbeitet nun der parlamentarische Kalender. Denn eine Änderung des IfSG bedarf einer Sitzungswoche des Bundestags, der eine Plenarsitzung des Bundesrats folgen muss, damit das Gesetz in Kraft treten kann. Und hier wird es sehr schnell sehr übersichtlich.

Bis Juli gibt es nur noch zwei Sitzungswochen des Bundestags – danach folgt die zweimonatige parlamentarische Sommerpause. Die Anfang September stattfindende Sitzungswoche nach der Pause ist traditionell eine Haushaltswoche, in der in der Regel keine Gesetzesvorhaben beschlossen werden.

Die nächste Gelegenheit, im regulären Betrieb eine IfSG-Novelle zu beschließen, wäre dann jene Sitzungswoche, die am 23. September endet. Problem: Die nächste reguläre Bundesratssitzung fände dann erst am 7. Oktober statt, also zu spät. Dann würde es nur mit einer Sondersitzung gehen.

Letztlich geht es auch um die Führungskraft des Kanzlers

Daher müsste Lauterbach die IfSG-Novelle spätestens Anfang Juli ins Parlament bringen, damit es kurz vor dem 23. September verabschiedet werden könnte. Ihm stehen vor allem mit einem wieder harte Verhandlungen ins Haus: mit Justizminister Buschmann, der ohnehin erst einmal einen bis 30. Juni geplanten Expertenbericht abwarten will, was überhaupt welche Maßnahmen in der Pandemie gebracht haben.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), betont im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen: „Es ist wichtig, dass der Bund in Abstimmung mit den Ländern rechtzeitig vor dem Herbst die Grundlagen für die Pandemiebekämpfung anpasst.“ Man müsse Schlüsse ziehen, „welche Schutzmaßnahmen erfolgreich waren und auch in Zukunft erfolgversprechend sind“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Sollte es keine Einigung auf einen erweiterten Instrumentenkasten geben, dürfte es auch für einen im Kreis der MPK ungemütlich werden, für Kanzler Olaf Scholz. Dann stünde die Frage im Raum, ob er seine Koalition im Griff hat und genug führt.