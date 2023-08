Bierzelt-Rede in Landshut Markus Söder imitiert Hubert Aiwanger mit Hitler-Stimme

In einer Bierzelt-Rede im bayrischen Landshut hat CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder am Montagabend seinen Koalitionspartner Hubert Aiwanger in einer offenbar an Hitler angelehnten Sprache und Gestik imitiert. Dennoch sagte er in der Rede, an der Koalition mit den Freien Wählern mit Hinblick auf die Landtagswahl festhalten zu wollen.

„Ich werde in München mal auf den Tisch hauen“, rief Söder mit verstellter Stimme, wie in einem Beitrag des „Deutschlandfunks“ nachzuhören ist. Ohne Aiwangers Namen zu nennen, fuhr Söder fort: „Überraschenderweise sind die, die im Zelt daheim recht groß sind, in München relativ klein. Mit jedem Kilometer näher in meiner Nähe, werden sie – wie soll ich sagen – freundlicher, geschmeidiger.“

Für den anwesenden Korrespondenten des Rundfunks war die Anspielung unmissverständlich: „Söder macht mit Adolf-Hitler-gleicher Stimme und Gestik seinen Koalitionspartner und Wirtschaftsminister nach“, heißt es in dem Beitrag. Söder mache sich über Aiwanger in seinem Heimat-Stimmkreis lustig und erkläre ihn zum „politischen Winzling“.

Relevant war die Rede auch, weil Söder sagte, an der „bürgerlichen Koalition“ mit den Freien Wählern festhalten zu wollen. Im Oktober wird in Bayern der Landtag neu gewählt, und bisher hatte Söder sich in der Beurteilung von Aiwanger in der Affäre zurückgehalten und sich nicht zur politischen Zukunft geäußert.

„Möchte keine Grünen in der bayrischen Landesregierung“

Zwar mache es ihm der aktuelle Koalitionspartner nicht immer leicht, aber „ich möchte keine Grünen in der bayrischen Staatsregierung“, stellte Söder mit Hinblick auf mögliche alternative Koalitionen klar.

Der CSU-Koalitionspartner und Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte am Samstagabend Berichte zurückgewiesen, zu Schulzeiten in den 1980er-Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben. Sein Bruder, der in dieselbe Klasse ging, gab an, das Pamphlet verfasst zu haben. Aiwanger selbst habe lediglich „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gehabt.

Die bayrische Opposition hat bereits seinen Rücktritt gefordert. Am Dienstagvormittag trifft sich der bayrische Koalitionsausschuss zu einer Sondersitzung, in der Aiwanger offene Fragen beantworten und persönlich Stellung nehmen soll.