Brisante Details in Krisenstab-Protokollen Stimmen für Aufarbeitung der Corona-Politik werden lauter

Lange wollte kaum noch jemand über Corona reden. Viele Menschen waren wohl einfach froh, dass das nervige Kapitel vorbei ist. Auch in der politischen Debatte spielte die Pandemie in den vergangenen Jahren kaum eine Rolle – neue Krisen wie der Krieg in der Ukraine, der Energie-Preisschock und der Konflikt zwischen Israel und der Hamas banden die Aufmerksamkeit.