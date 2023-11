Tagesspiegel Plus Update Bund-Länder-Gipfel in Berlin : Das eigentliche Streitthema kommt erst nach Mitternacht auf die Agenda

Die Union will die illegale Migration nach Europa stoppen – mithilfe von Asylverfahren in Drittstaaten. Der Vorschlag verzögert die MPK im Kanzleramt. Das Treffen dauert bis tief in die Nacht.