„Das ist nicht angemessen“ Xi Jinping rügt Kanadas Premier Justin Trudeau vor laufender Kamera

„Alles, was wir gestern diskutiert haben, ist Zeitungen zugespielt worden. Das ist nicht angemessen“, sagte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping gegenüber dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Die Beschwerde wurde von einem kanadischen Filmteam aufgenommen, als sich beide am Mittwoch am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen (G20) im indonesischen Bali unterhielten.

So sichtlich verärgert und frustriert hat man Chinas Staats- und Parteichef bisher noch nicht gesehen. Er fällt bei offiziellen Besuchen damit auf, keine Gefühlsregungen zu zeigen, wirkt kontrolliert und routiniert. Anders nun gegenüber Trudeau.

Wer ernsthaft sei, führe den Dialog mit gegenseitigem Respekt, sagte Xi dem Übersetzer des Premiers. „Ansonsten ist schwer zu sagen, was das Ergebnis sein wird“, warnte er.

Trudeau entgegnete: „In Kanada glauben wir an freie, offene und freimütige Gespräche.“ Vielleicht ließe sich der Dialog fortsetzen. Er wolle „konstruktiv“ mit Xi Jinping zusammenarbeiten. „Aber es wird Dinge geben, bei denen wir nicht übereinstimmen werden“, sagte Kanadas Premier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Harte Worte, freundliches Gesicht

Xi Jinping wirkte ungehalten und sagte: „Schafft die Bedingungen.“ Daraufhin schüttelte er Trudeau die Hand, machte wieder ein freundliches Gesicht und ging weg. Es war das erste Treffen von Trudeau und Xi Jinping seit mehr als drei Jahren.

Es war aber anders als Xi Jinpings Begegnungen mit anderen Staats- und Regierungschefs nicht als offizielle Begegnung deklariert. Nach Presseberichten hat sich Trudeau bei dem Gespräch über chinesische Einmischung in Kanadas Demokratie beklagt.

Kanada wirft China Einmischungen vor

Zum Beispiel bei der Wahl 2019. Kanadische Geheimdienstmitarbeiter hatten die Parlamentarier im Januar darüber informiert. Peking soll etwa ein geheimes Netzwerk von Kandidaten finanziert haben., schreibt der Guardian. Zudem erhob die kanadische Polizei am Montag Anklage gegen den Forscher eines Energieversorgungsunternehmens von Québec, weil er angeblich Geschäftsgeheimnisse nach China übermittelt hatte.

Auch die Festnahme der Finanzchefin des Telekom-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, belastet die Beziehungen. 2018 hatte China auf Ersuchen der USA zwei Kanadier festgenommen und wegen angeblicher Spionage angeklagt. Diplomaten sprachen von „Geiseldiplomatie“.

Nach langem Tauziehen auch mit den US-Justizbehörden konnte Meng Wanzhou 2021 in einem Tauschgeschäft nach China zurückkehren, woraufhin auch die beiden Kanadier erst freigelassen wurden. (dpa, tsp)

Zur Startseite