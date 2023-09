Der falsche Reichstag Missglückter CDU-Imagefilm sorgt für Gespött

Häme für ein CDU-Video: Mehrere Politiker sahen in dem neuen Imageclip der Partei eine Verwechslung des Reichstagsgebäudes in Berlin mit dem georgischen Präsidentenpalast in Tiflis.

Beide Gebäude haben eine Glaskuppel, die über einer breiten Fassade mit Säulen thront. Das Gebäude auf dem von der CDU verbreiteten Bild unterscheidet sich jedoch deutlich in der Fassade. Auch die Kuppel sieht anders aus.

Mittlerweile hat die CDU ihren Post auf X, ehemals Twitter, gelöscht. Dort hatte die Partei das Video am Dienstag verbreitet und dazu geschrieben: „Unser starkes Zeichen. Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt. Für die #CDU.“



Auf YouTube war das Video am Mittwochmittag (Stand: 20.09.2023, 12:15 Uhr) noch verfügbar.

Der deutsche Reichstag in Berlin. © dpa

Der georgischen Präsidentenpalast in Tiflis. © dpa/Jan Woitas

Die Opposition macht sich lustig

„Ich wüsste ja gern, ob eine KI daran beteiligt war!“, schrieb Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg am Mittwoch bei X (früher Twitter).

„Guten Morgen aus Tiflis“, postete der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke zusammen mit einem Foto des Reichstagsgebäudes.

Die CDU hatte am Dienstag ihr neues Design präsentiert: mit den drei Buchstaben CDU in Schwarz auf einem hellen Türkisblau als Grundfarbe.

Die CDU äußerte sich zunächst nicht zur Häme über das Video. (mit dpa)