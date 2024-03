Eine Frau in Bellevue Spitzenpolitikerinnen fordern erste Bundespräsidentin

Es brauchte etwas öffentlichen Druck, damit die Sozialdemokraten 2021 eine Peinlichkeit vermieden. Seit der gewonnenen Bundestagswahl bekleiden SPD-Mitglieder die drei wichtigsten Ämter im Staate. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz war Rolf Mützenich als Bundestagspräsident im Gespräch. Eine rein männliche Staatsspitze?

Nach den ersten spitzen Kommentaren dazu fiel auch der SPD auf, dass sich das im 21. Jahrhundert nicht mehr wirklich schickt. So wurde die Duisburger Sozialdemokratin Bärbel Bas Parlamentspräsidentin.

Zum Weltfrauentag fordern Spitzenpolitikerinnen von SPD, Grünen und FDP nun mehr. Nach Ablauf der Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier soll die Bundesrepublik zum ersten Mal ein weibliches Staatsoberhaupt bekommen. „Es wäre gut, wenn sich die demokratischen Parteien auf eine qualifizierte Frau als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten einigten“, sagte Rheinland-Pfalz’ Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Tagesspiegel. „Eine Bundespräsidentin wäre eine Ermunterung für viele Frauen in Deutschland und darüber hinaus“, ist die Sozialdemokratin überzeugt.

Unklare Mehrheitsverhältnisse

Die nächste Bundespräsidenten-Wahl findet regulär im Februar 2027 statt, fünf Jahre nach der letzten Bundesversammlung. Der heute 68-jährige Steinmeier absolviert seine zweite Amtszeit, darf daher nicht mehr kandidieren.

Wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung 2027 sein werden, lässt sich heute kaum Vorhersehen – hängen sie doch maßgeblich vom Ausgang der nächsten Bundestagswahl ab. Die Bundesversammlung besteht aus allen Bundestagsabgeordneten und einer gleich hohen Zahl von Vertretern der 16 Landtage. Deren Wahlleute werden proportional zugeteilt: nach Bevölkerungsgröße der Länder und der Stärke der Fraktionen in den Landtagen.

Doch für die Wahl von Deutschlands erster Bundespräsidentin gibt es Rückhalt bei allen staatstragenden Parteien. Schon von Amtswegen spricht sich Lisa Paus dafür aus. „Eine Kandidatin für die nächste Wahl über das deutsche Staatsoberhaupt würde ich als Bundesfrauenministerin sehr begrüßen“, sagte die Grünenpolitikerin dem Tagesspiegel. „Wenn sich denn die demokratischen Parteien 2027 darauf einigen können“, schränkte die Ministerin ein. Schließlich obliegt die Entscheidung über das Staatsoberhaupt nicht der Bundesregierung, sondern den Volksvertretern.

Auch die frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) fordert eine Frau für Bellevue. „Es ist schon lange Zeit, eine Frau für das höchste Amt zu finden. Und ich hoffe, dass dazu rechtzeitig eine Bewegung entsteht“, so Künast.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erhofft sich von einer Bundespräsidentin auch eine bessere Politik. „Es wird höchste Zeit, dass eine Frau ins Schloss Bellevue einzieht“, sagte die Bundestagsabgeordnete dem Tagesspiegel. Es gebe ausreichend starke Frauen, nicht nur in den Parlamenten, die diese wichtige Aufgabe mutig ausfüllen würden und auch etwas zu sagen hätten.

Es wird Zeit, dieses Amt wieder mit politischem Leben zu füllen Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bundestagsabgeordnete der FDP

Den Amtsinhaber nimmt Strack-Zimmermann offensichtlich wenig wahr. „Auch wenn das Grundgesetz dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin keine tagespolitische Macht zugesteht: Es wird Zeit, dieses Amt wieder mit politischem Leben zu füllen“, sagt sie.

Karin Prien wünscht sich weibliche Eigenschaften

Die Vizechefin der CDU, Karin Prien, sieht in einer parteiübergreifend bestimmten Kandidatin ein gutes Zeichen. „Wir leben in einer Zeit, in der eine besonnene Frau im Schloss Bellevue die Menschen zusammenführen, das Verbindende über das Trennende stellen und dabei jederzeit unmissverständlich zu den Werten unserer Gesellschaft stehen könnte“, sagt Prien. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin lässt sich allerdings noch eine kleine Hintertür. Auch ein Mann, der „diese typisch weiblichen Eigenschaften mitbringt“, wäre aus Priens Sicht ein gutes Staatsoberhaupt.

Gegen eine Vorfestlegung auf eine Frau gibt es in der Union aber auch Vorbehalte. „Mich nervt, dass wir diese Debatte immer und immer wieder führen müssen“, sagte die CSU-Vizechefin Dorothee Bär. „Erstens ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Und zweitens können Frauen selbstverständlich alles.“

Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner betonte, dass man sich in der Union noch nicht über die Nachfolge von Steinmeier ausgetauscht habe. Die frühere Agrarministerin warnte davor, „wenn lediglich mit dem Geschlecht argumentiert wird, jetzt sei auch mal eine Frau dran“. Zugleich plädiert Klöckner dafür gut geeignete Kandidatinnen im Blick zu haben. Dass noch nie eine Frau Bundespräsidentin war, sei dann ein zusätzliches Argument.

Deutschlands erstes weibliches Staatsoberhaupt wäre eine etwaige Bundespräsidentin nicht. Im Wendejahr 1990 vertrat die Volkskammer-Präsidentin Sabine Bergmann-Pohl die DDR im Kreis der Staatschefs.