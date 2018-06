Frankreichs Präsident Macron lehnt das Verfahren, dem zufolge der siegreiche Spitzenkandidat automatisch Kommissionspräsident wird, ab. Was sagen Sie dazu?



In seiner Rede im Europaparlament hat Präsident Macron das Spitzenkandidaten-Verfahren nicht abgelehnt. Er hat es lediglich ergänzt um weitere Ideen. Ich glaube, dass auch er für eine Demokratisierung Europas steht. Ich gehe davon aus, dass er offen dafür ist, dass das direkt gewählte Parlament der Bürger Europas eine entscheidende Stimme sein muss bei der Wahl des Kommissionspräsidenten.



Bundeskanzlerin Merkel unterstützt Macron beim Aufbau einer europäischen Interventionstruppe. Braucht Europa langfristig nicht noch viel mehr - nämlich eine eigene europäische Armee?



Kurzfristig ist der Ansatz von Angela Merkel und Emmanuel Macron, eine Interventionstruppe aufzustellen, der richtige Weg. Mittel- bis langfristig müssen wir uns aber der Idee einer europäischen Armee zuwenden. Bei den modernen Formen der Verteidigung dieses Kontinents – also bei der Entwicklung von Drohnen und bei der Cyberabwehr – müssen wir gleich von Anfang an viel früher schon nicht in nationalen Kategorien denken, sondern europäisch.



Bis wann soll dies konkrete Formen annehmen?



Bis zum Jahr 2030 sollte in Teilen eine europäische Armee angestrebt werden. Die Welt wartet nicht auf uns. Wir spüren ja heute schon, dass Russlands Präsident Putin bereit ist, mit militärischen Mitteln politische Ziele zu erreichen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass dies nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa undenkbar ist. Aber dennoch ist es heute Realität.



Ist der Vorschlag von Finanzminister Scholz für eine europäische Rückversicherung der nationalen Arbeitslosenversicherungen sinnvoll?



Zur Stabilität in der Euro-Zone gehört vor allem Eigenverantwortung. Die Arbeitsmarktgesetze, die Sozialversicherungen und die Wirtschaftspolitik sind in nationaler Hand. Dies sollte im Wesentlichen so bleiben. Sie haben zentralen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung jedes Landes. Deshalb muss auch jedes Land dafür die Kosten tragen, wenn falsche Politik gemacht wird, man kann das nicht den anderen Staaten auflasten. Deshalb wäre eine europäische Arbeitslosenversicherung der falsche Weg. Es ist wieder ein klassisch sozialdemokratischer Umverteilungsansatz. Wir als EVP wollen nicht Arbeitslosigkeit finanzieren, sondern wir wollen Arbeitsplätze schaffen.





Im Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. Einerseits wird Ministerpräsident Söder nicht müde, die pro-europäische Ausrichtung Bayerns zu betonen. Andererseits verlangt er von den Verantwortlichen in der EU „Respekt statt Belehrung“. Befürchten Sie einen Anti-EU-Wahlkampf in Bayern?



Die bayerische Gesellschaft und Wirtschaft sind in der EU tief eingebettet. Deshalb ist für uns als CSU klar: Wir wollen Europa gestalten. Da gibt es auch Punkte, die manchmal auch mich ärgern, wenn die EU etwa bei der Regulierung über das Ziel hinausschießt. Entscheidend ist, dass wir in solchen Fällen mitreden. Und das praktiziert die CSU.



In jedem Fall dürfte das Thema der Migration eine große Rolle im bayerischen Wahlkampf spielen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert mehr Zurückweisungen illegaler Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze. Was halten Sie davon?



In Berlin hat Horst Seehofer die Verantwortung dafür, mit dem Masterplan das weitere Vorgehen in der Migrationspolitik festzulegen. Uns war auch immer klar: Solange an den EU-Außengrenzen keine hundertprozentige Sicherheit gewährleistet werden kann, haben wir auch im Inneren Aufgaben. Das tragen wir als CSU geschlossen mit.



Ein beherrschendes Thema für die Europäer ist die Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump. Lässt sich eine weitere Eskalation im Handelsstreit noch vermeiden?



Die Lage ist ernst und spitzt sich leider tatsächlich zu. Die Europäer müssen geschlossen bleiben, wenn sie aus dieser Lage das Beste machen wollen. Ich unterstütze die Kommission in ihrem Vorhaben, eine Antwort auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu geben. Wir wollen keine Eskalation, und wir sind auch immer zu Gesprächen bereit gewesen. Wir dürfen aber nicht die Chancen übersehen, die sich aus der neuen Lage ergeben. Das G-7-Treffen in Kanada verdeutlicht, wie isoliert Trump ist. Wir stehen auf der Seite derjenigen, die am System der Welthandelsorganisation WTO für einen fairen Handel festhalten wollen. Wir Europäer sind die größte Handelsmacht der Welt. Das versetzt uns in die Lage, gemeinsam mit anderen Weltregionen neue Entwicklungen anzustoßen. Wenn wir die Situation im 21. Jahrhundert betrachten, so stellen wir fest, dass die größte wirtschaftliche Dynamik nicht mehr in den USA herrscht, sondern in Asien. Die Chance, auf gleicher Augenhöhe mit China neue Handelspotenziale auszuschöpfen, sollten wir nutzen.



Zielt Trump darauf ab, die Europäische Union zu spalten?



Man hat den Eindruck, sowohl China, die USA als auch Russland hätten ein Interesse an einer schwächeren Europäischen Union. Wenn die EU zusammensteht, dann ist sie eine Macht. Aber wenn dieser Kontinent sich spalten lässt, dann ist er schwach. Zum Glück liegt die Entscheidung darüber nicht bei Trump und Putin, sondern bei uns selbst.