Fällt die Brandmauer? CDU stimmt in Sachsen für AfD-Antrag zu Bezahlkarte für Geflüchtete

In Dresden soll die CDU einem AfD-Antrag zur Bezahlkarte für Geflüchtete zugestimmt haben. CDU-Chef Friedrich Merz will „sich den Sachverhalt genau anschauen“, berichtet die Zeitung „Welt“.

Neben der CDU stimmten der „Sächsischen Zeitung“ zufolge auch die FDP und die Freien Wähler dem Antrag zu. Mit dieser Entscheidung würde die „Brandmauer“-Strategie brechen: Damit schließt die CDU aus, für Anträge der AfD zu stimmen.

In Dresden stimmen CDU, FDP und die Freien Wähler dem AfD-Antrag zur schnelleren Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete zu. © dpa/Julian Stratenschulte

Die AfD möchte die Stadt Dresden mit ihrem Antrag zu einer schnelleren Einführung der Bezahlkarte führen. In den Ausschussberatungen im Vorfeld soll der AfD-Antrag noch mit großer Mehrheit abgelehnt worden sein, berichtet die „Welt“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Doch in der Debatte im Plenum am Donnerstag änderte die CDU demnach ihre Haltung. Grund dafür sei die Bundestagsdebatte am gleichen Tag gewesen, die um die Weigerung der Grünen gekreist war, ein bundesweites Gesetz für eine Bezahlkarte zu beschließen. In Dresden möchte die CDU offenbar nicht darauf warten, „bis die Grünen ihre Haltung sozusagen ändern“.

Die AfD feiert die Abstimmung als einen Sieg. Auf X spricht Silke Schöps, Stadträtin der AfD-Stadtratsfraktion in Dresden, von einer Brandmauer, die krachend zusammenfalle.

Asylbewerber sollen nach Plänen der Bundesregierung in Zukunft einen Teil der staatlichen Unterstützung über die Bezahlkarte beziehen anstatt als Bargeld. Bisher gibt es noch keine bundesweit einheitliche Regelung. In Sachsen läuft ein Pilotprojekt, bei dem die Mehrzahl an Landkreisen ab dem 1. April die Bezahlkarte einführen. (Tsp)