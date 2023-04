Familie, Anstand, Europa Was den CDU-Mitgliedern am Herzen liegt

65.946 CDU-Mitglieder haben abgestimmt, an der digitalen Umfrage zu ihrem künftigen Grundsatzprogramm teilgenommen. Dabei offenbaren sich interessante Prioritäten.

So sagen nur noch vier von fünf CDU-Mitgliedern (77,7 Prozent), die Christdemokraten sollten sich an ihrem „C“ orientieren, an christlichen Werten und Überzeugungen. Immerhin jedes sechste Parteimitglied nennt das „C“ sogar „gar nicht wichtig“.

Freiheit, Respekt und Frieden

Als „besonders wichtige“ politische Maxime nennen die CDU-Mitglieder den Einsatz für Freiheit (82,5 Prozent) und Respekt, Anstand und Fairness (80,3 Prozent). In der Priorität folgen Einsatz für den Frieden (71,6 Prozent) und die Stärkung von Familien (71,4 Prozent). Am unteren Ende der Prioritätenliste rangieren die Unterstützung Bedürftiger und der Respekt vor religiösen Überzeugungen.

82,5 Prozent der CDU-Mitglieder nennen Freiheit als besonders wichtige politische Maxime.

Innere Sicherheit und eine sichere Energieversorgung sind nach Ansicht der CDU-Basis die wichtigsten Aufgaben in Deutschland. Klar sprechen sich die Christdemokraten mit 82,8 Prozent für eine stärkere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa aus. Die Rückgabe von Kompetenzen an die Nationalstaaten verlangt hingegen nicht einmal jedes dritte CDU-Mitglied (32,2 Prozent).

„Wir haben eine enorm hohe Beteiligung gehabt“, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu der Umfrage. „Es haben fast 66.000 Mitglieder teilgenommen. Das ist ein großer Erfolg. Es ist ein Beleg dafür, dass die CDU-Mitglieder am Programmprozess teilnehmen wollen.“

Man könne „eine Partei nicht nur von oben führen“, sagte Merz. Die CDU gewinne neue Mitglieder und diskutiere intensiv mit Kreis- und Landesverbänden. Das derzeit gültige Grundsatzprogramm der CDU stammt von 2007. Am 16. Juni wird sich ein Kleiner Parteitag mit dem künftigen Grundsatzprogramm befassen. Am 17. Juni soll ein weiterer Grundsatzprogramm-Kongress stattfinden. (dfs)