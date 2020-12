Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Wie es nach der Impfstoffzulassung in Deutschland weitergeht: Am kommenden Montag könnte der Biontech-Impfstoff in der EU freigegeben werden. Was dann passiert und wie viele Deutsche bis wann geimpft werden könnten – ein Überblick.

• Fahrplan für den Januar: Damit der Lockdown nicht zum Dauerzustand wird müssen Bund und Länder jetzt einiges nachjustieren – und schnell grünes Licht für den Impfstoff bekommen. Diese vier Weichen muss die Politik stellen, um den Dauer-Lockdown zu verhindern.

• Trumps eigene Senatoren fordern ihn zum Einlenken auf: Das „Electoral College“ bestätigt, dass Joe Biden neuer US-Präsident ist. Republikanische Senatoren drängen Trump, sich endlich den Tatsachen zu stellen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

• So will die EU die großen Web-Plattformen in die Pflicht nehmen: Die EU stellte am Dienstag ein Gesetzespaket für Digitalplattformen vor. Es könnte verändern, wie viele Millionen EU-Bürger das Internet nutzen. Ein Überblick, was bisher bekannt ist.

• Boris Palmer entschuldigt sich für falsche Infizierten-Zahlen: Tübingens Corona-Konzept für Ältere sorgte für Schlagzeilen – angesichts niedriger Infektionszahlen. Doch die waren fehlerhaft, räumt der OB nun gegenüber dem Tagesspiegel ein.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Was wurde diskutiert?

• Biden triumphiert – und damit die Demokratie: Die Wahlleute in den USA haben nicht nur bestätigt, dass Joe Biden Donald Trump besiegt hat. Sondern auch, dass die Demokratie standhaft ist. Ein Kommentar von Juliane Schäuble.

• Noch können wir eine verlorene "Generation Corona" verhindern: Der Berufseinstieg ist zusätzlich erschwert, Jugendliche sind verunsichert. Jetzt hilft nur noch ein staatlich gefördertes Ausbildungsprogramm. Ein Gastbeitrag des Bildungsexperten Jörg Dräger.

• Muss dieser letzte Glühwein wirklich noch sein? Mit dem erneuten Lockdown wird Prenzlauer Berg um eine Spaziermeile ärmer. Ein letzter Gang durch die Stargarder Straße, die sich nun wieder schlafen legt.

Joe Biden, der kommende US-Präsident Foto: AFP/Getty Images/Drew Angerer

Was können Abonnenten lesen?

• Die brutale Tretmühle der Amazon-Fahrer aus Osteuropa: Trotz des Lockdowns freut sich Amazon auf das nahende Weihnachtsgeschäft. Dafür arbeiten die osteuropäischen Lkw-Fahrer am Limit.

• Schluss mit dem Diktat der Etikette! Benimmregeln ohne Logik ersticken die Lust am Weihnachtsessen. Schon Knigge wusste, dass sinnlose Fassadenpflege ein Verbrechen an der Geselligkeit ist.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

• Das sechste Massenaussterben: Paläontologen finden Spuren im Gestein, die eine düstere Prognose für die Artenvielfalt der Erde ergeben.

• Ohne die Obdachlosen wäre dieses Berliner Hostel pleite: Wegen Corona blieben Gäste weg und die Betten leer – dem „Pfefferbett“ drohte die Insolvenz. Die Rettung kam durch die Kältehilfe.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Teil 44 stellen wir uns einer aufreibenden Aufgabe: Kartoffelpuffer.

Lesen: Von der heilenden Kraft der Musik: Nathaniel Richs wunderbarer New-Orleans-Krimi „King Zeno“ ist auch ein Jazz- und Bildungsroman.

Musik hören: Die Schweizerin Loredana ist momentan die erfolgreichste Rapperin im deutschsprachigen Raum. Jetzt hat sie ihr zweites Album veröffentlicht.

Einen Film schauen: Emanzipation der brachialen Art: „I’m Your Woman“ als Streaming-Premiere bei Amazon Prime.

Große Wandlung: Jean (Rachel Brosnahan) ist zu Beginn des Films eine gelangweilte, unglückliche Hausfrau. Foto: Wilson Webb

Was sollte ich für morgen wissen?

Das Bundeskabinett tagt zu einem Gesetz für faire Verbraucherverträge, das etwa Höchstlaufzeiten von Zeitschriftenabos verkürzen soll, dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, neuen Anforderungen für Industrieanlagen und neuen Rückgabemöglichkeiten für alte Elektrogeräte im Handel.

Im Bundestag wird Kanzlerin Angela Merkel ab 13 Uhr von den Parlamentariern befragt. Um 15 Uhr folgt eine aktuelle Stunde zur Impfstrategie.

Landung der Rückkehrkapsel deschinesischen Raumschiffes „Chang'e 5“, wohl in der Inneren Mongolei. An Bord der Kapsel sind zwei Kilogramm Mondgestein.

In Litauen beginnt der Lockdown. In dem baltischen EU-Land werden von Mittwoch an alle Geschäfte bis auf Läden für den täglichen Bedarf schließen und der Schulbetrieb auf Fernunterricht umgestellt. Auch die Bewegungsfreiheit der rund drei Millionen Einwohner Litauens wird mit Hilfe verschärfter Ausgangsbeschränkungen eingeschränkt.

Zahl des Tages

140 Jahre alt ist Berlins älteste Pralinenmanufaktur. Doch das Unternehmen Sawade hätte beinahe schließen müssen; jetzt gibt es einen Investor. Wie es bei der Pralinenherstellung zugeht, hat sich meine Kollegin Tanja Buntrock angesehen.