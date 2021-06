Wann wird es spannend?

3280 Änderungsanträge für das Wahlprogramm hat die Parteibasis vor dem Parteitag eingebracht - so viele wie noch nie. Bei den meisten Wüschen ist es der Antragskommission gelungen, einen Kompromiss zu finden. Doch einige Kampfabstimmungen wird es trotzdem wieder geben. Ein Überblick:



Ökologie: Besonders heftig wurde um die Inhalte im Kapitel "Lebensgrundlagen schützen" gerungen. Hier wird es schon am Freitagabend zu spannenden Kampfabstimmungen kommen. So wünschen sich Teile der Basis ein Tempolimit von innerorts 30 und auf Autobahnen 100. Der Bundesvorstand möchte Tempo 130 auf Autobahnen. Besonders umkämpft ist auch der CO2-Preis. Der Bundesvorstand will 60 Euro pro Tonne bis 2023, ein Änderungsantrag um Ex Fridays for Future Aktivist Jakob Blasel möchte 80 Euro pro Tonne.



Sozialpolitik: Traditionell umkämpft sind auch die Inhalte im Kapitel der Sozialpolitik, das am Samstag ab 11 Uhr diskutiert wird. Hier hat die Grüne Jugend eine ganze Palette an Forderungen eingebracht, die in Kampfabstimmungen gehen werden. So soll es einen Mindestlohn von 13 Euro (der Bundesvorstand möchte 12 Euro) geben, zudem schlägt die Grüne Jugend eine "Jobgarantie" für unfreiwillig Arbeitslose vor.



Finanzen: Wie lassen sich die Vorhaben der Grünen bezahlen? Darüber wird am Samstag ab 18:45 Uhr im Kapitel "In die Zukunft wirtschaften" diskutiert. Teile der Basis wünschen sich eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent und das umweltschädliche Subventionen sofort abgeschafft werden. Andere Änderungsanträge fordern die Abschaffung von Kryptowährungen und eine Gehaltsobergrenze für Manager. Auch darüber wird es Kampfabstimmungen geben.