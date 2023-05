„Ich wünsche ihm ein gutes Leben“ Grünen-Chef äußert Respekt für Palmers Austritt – aber kein Bedauern

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer Respekt gezollt für seinen Parteiaustritt, aber kein Bedauern darüber geäußert.

„Es gab ja Gründe, warum wir viele Diskussionen alle miteinander hatten“, sagte er am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Palmers Schritt sei „respektabel, und ich wünsche ihm ein gutes Leben“.

Palmer hatte am Montag seinen Parteiaustritt erklärt, wie Baden-Württembergs Grüne mitteilten. Zuvor hatte er erklärt, eine „Auszeit“ nehmen zu wollen.

Am Dienstag hat sich Palmer dann krankgemeldet. „Herr Palmer ist krank und steht heute nicht für Anfragen zur Verfügung“, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Wie seine angekündigte Auszeit konkret aussehen und wie lange sie dauern soll, dazu machte die Stadtverwaltung keine Angaben.

Am Wochenende hatte es große Diskussionen um umstrittene Äußerungen Palmers gegeben.

Der Eklat an der Goethe-Universität in Frankfurt

Was ist passiert? Am Freitag nahm Palmer an einer Tagung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main teil. Im Vorfeld einer Diskussionsrunde unterhielt sich Palmer mit anderen Konferenzgästen und nutzte dabei mehrfach das N-Wort.

Boris Palmer nimmt an einem Pressetermin der Stadt Tübingen teil (Archivbild). © dpa/Marijan Murat

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Palmer versucht, seine Wortwahl vor Studierenden auf dem Uni-Campus zu rechtfertigen. „Ihr beurteilt Menschen anhand von einem einzelnen Wort.“ Nach einer kurzen Unterbrechung fügte er hinzu: „Das ist nichts anderes als ein Judenstern.“ Diese Äußerung wurde als Verharmlosung des Holocaust kritisiert.

Die anwesenden Studierenden, die teilweise gekommen waren, um gegen die Veranstaltung zu demonstrieren, waren sichtlich aufgebracht. Etliche riefen im Sprechchor „Nazis raus“. Der Politiker, dessen jüdische Vorfahren von den Nazis verfolgt wurden, schloss sich dem Sprechchor an. „Ich will auch keine Nazis in diesem Land“, sagte er. Auf der anschließenden Podiumsdiskussion verteidigte Palmer die Verwendung des N-Worts in bestimmten Kontexten.

Das sogenannte N-Wort beschriebt einen früher gebräuchlichen und als rassistisch wahrgenommenen Ausdruck für Schwarze.

In einer persönlichen Erklärung vom Montag betonte Palmer, er hätte als Oberbürgermeister „niemals so reden dürfen“. Seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhte bereits, weil er in den vergangenen Jahren immer wieder mit seiner Wortwahl für Aufsehen gesorgt hatte. (dpa)