Inflation, Wohnungen, Renten Das sehen die Deutschen für 2024 als wichtigste Themen

Was sehen die Menschen in Deutschland für das neue Jahr als Prioritäten für die Regierenden um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)? Es ist nach wie vor der Kampf gegen steigende Verbraucherpreise – gefolgt von der Forderung, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird.

Dagegen sind Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Unterstützung der angegriffenen Ukraine den Bürgerinnen und Bürgern im Land weniger wichtig geworden.

Dies geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ hervor. Befragt wurden im Zeitraum vom 21. bis zum 29. Dezember 2004 Personen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

57 Prozent geben an, die Bekämpfung der Inflation unter den wichtigsten Themen zu sehen, die die Bundesregierung 2024 anpacken muss. Allerdings liegt der Wert sechs Prozentpunkte niedriger als noch vor einem Jahr – die Inflation ist seitdem deutlich gefallen.

Das Jahr 2024 dürfte für die Ampel richtungsweisend werden, stehen doch gleich mehrere Wahlen an. Neben der Europawahl am 9. Juni wird auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. In den jüngsten Umfragen lag die AfD in allen drei ostdeutschen Bundesländern vorn. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung könnte die populistische Partei als Siegerin aus einer oder gar mehreren Landtagswahlen hervorgehen.

Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa ebenfalls für die Zeitung erhebt, sind die Ampelparteien unverändert schwach. Die SPD bleibt bei 15 Prozent, genau wie in der Vorwoche. Auch die Grünen (12 Prozent) und die FDP (fünf Prozent) bleiben auf identischem Wert.

Weiterhin vorne im Parteien-Ranking steht die CDU/CSU mit unveränderten 32 Prozent. Wäre diesen Sonntag Wahl, wäre die Union also klarer Gewinner. Die AfD kommt in der letzten Umfrage des Jahres 2023 auf 23 Prozent. Die Linke wäre mit vier Prozent nicht im Bundestag vertreten.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (lem)