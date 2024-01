Kanzler nennt Stimmung im Land „unruhig“ Scholz übernimmt Verantwortung für Krise der Ampel

Die Umfragewerte sind seit Monaten im Keller, das Vertrauen in die Bundesregierung sinkt auf immer neue Tiefstwerte. Das zerstrittene Erscheinungsbild der Ampelkoalition wird auch für das Erstarken der AfD verantwortlich gemacht. Auch mit der Arbeit von Kanzler Olaf sind immer weniger Bürgerinnen und Bürger zufrieden; seine Sympathiewerte liegen beispielsweise deutlich unter denen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Nun hat sich Scholz zu seiner Rolle in der Krise der Bundesregierung geäußert. „Als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung für die Regierung. Punkt. Es wäre also abwegig zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun“, sagt Scholz in einem Interview mit der „Zeit“. Auf die Frage, ob dies eine Form der Selbstkritik sei, antwortet Scholz: „Ja.“

„Leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen, und darauf hätte ich gut verzichten können“, so der Kanzler.

Die Stimmung im Land nehme er als „unruhig“ wahr. Scholz verwies auf ökonomische und politische Verwerfungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Folgen der Pandemie. „Insgesamt nehme ich eine größere Gereiztheit wahr“, sagte der Kanzler.

Viele Bürger seien unsicher, ob „das alles gut ausgeht für sie – ob wir das hinkriegen mit dieser wohl größten industriellen Modernisierung seit mehr als 100 Jahren. Das ist eine Reise, deren Ende noch nicht abzusehen ist.“

Das wolle er „offen und ehrlich aussprechen“, so der Kanzler. Bislang hatte Scholz sich stets gewiss gegeben, dass er mit seiner Politik Recht behalten werde.

Zu den Erfolgen der AfD sagt der Kanzler: „Der Geist ist aus der Flasche.“ Dies zurückzudrängen werde „schwer, wenn es um die geht, die rechte Gesinnungen haben.“ Die anderen müsse man überzeugen, „indem wir eine Politik machen, die unser Land auf den richtigen Weg führt und die Probleme angeht.“

Scholz weist Gerüchte zurück, denen zufolge in der SPD unter seiner Beteiligung über eine Vertrauensfrage oder einen Kanzlerwechsel nachgedacht worden sei. Dies sei „ein Märchen“. Auf die Frage, ob er in der letzten Zeit erwogen habe, aufzuhören, sagt Scholz: „Nein.“

In den vergangenen Monaten hatte die Bundesregierung unter Kanzler Scholz stark an Ansehen in der Bevölkerung verloren.

Mehreren Meinungsumfragen der vergangenen Wochen zufolge müssten die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP hohe Verluste hinnehmen, wenn schon jetzt ein neuer Bundestag gewählt würde. Die nächste Bundestagswahl findet im Spätsommer oder Herbst 2021 statt. Die Opposition – allen voran CDU-Chef Friedrich Merz – fordert seit längerem Neuwahlen. (lem)