Linke kritisiert Lindner für Rede vor Bauern „Politisch verantwortungslos und menschlich ekelhaft“

Linken-Chefin Janine Wissler hat nach der Rede von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Bauern-Demonstration in Berlin den Rücktritt des Ministers gefordert.

Ein Bundesminister, der sich vor protestierende Landwirte stelle und „keinen einzigen Vorschlag zu deren Anliegen macht, aber stattdessen gegen Erwerbslose und Geflüchtete hetzt“, werde nicht nur zu Recht ausgebuht, sondern sei „als Minister untragbar“, sagte sie dem „Spiegel“.

Lindner hatte sich bei der Großdemonstration der Landwirtinnen und Landwirte gegen die Politik der Bundesregierung am Montag am Brandenburger Tor an die Menge gewandt. Dabei hatte er die Kürzung bei der Dieselsubvention für Landwirte verteidigt, aber auch gesagt: „Es ärgert mich, dass ich vor ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun.“ Anschließend hatte er über Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber und beim Bürgergeld gesprochen.

Lindner führe eine Ablenkungsdebatte und versuche, Menschen gegeneinander auszuspielen und aufzuhetzen, sagte Wissler dazu dem „Spiegel“. „Das ist politisch verantwortungslos und menschlich ekelhaft.“ Wer in dieser Situation die gesellschaftliche Spaltung und Entsolidarisierung vorantreibt, um vom Versagen der Regierung abzulenken, „hat den Kompass vollständig verloren“. (AFP)