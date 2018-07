Nach heftiger Kritik wegen seiner Haltung beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Er akzeptiere entsprechende US-Geheimdienstinformationen, sagte Trump nach Angaben des Senders Fox News und anderer US-Medien am Dienstag im Weißen Haus in Washington.

Trump hatte den russischen Präsidenten am Montag gegen Vorwürfe einer Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verteidigt – trotz konträrer Erkenntnisse seiner eigenen Ermittlungsbehörden. Diese Äußerungen wurden in den USA parteiübergreifend kritisiert. Selbst Trump-Vertraute wie der Republikaner Newt Gingrich sprachen vom bislang ernsthaftesten Fehler des Präsidenten seit dessen Amtsantritt vor rund anderthalb Jahren. Der republikanische Senator John McCain sprach von einem historischen Tiefpunkt. Der Präsident habe sich „bewusst dafür entschieden, einen Tyrannen“ zu verteidigen.

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte: „Russland ist nicht unser Freund.“ Und der Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte: „Er hat das Wort des KGB über die Männer und Frauen der CIA gestellt.“ Trump reagierte zunächst via Twitter und bezeichnete den Gipfel mit Putin als noch besser als das Nato-Treffen. Leider sei das nicht so berichtet worden. „Die Fake News drehen durch“, schrieb er. Noch am Dienstag wollte sich Trump mit Kongressabgeordneten im Weißen Haus treffen.

Die US-Justiz beschuldigt den russischen Militärgeheimdienst, mit Hackerangriffen aktiv in die Wahl 2016 eingegriffen zu haben. Putin dementierte das. Die Untersuchungen des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller bezeichnete er in einem Interview mit dem US-Sender Fox News als politische Spielchen, die das Verhältnis zwischen den USA und Russland nicht beeinträchtigen dürften.

Putins Erfolg

Die Annäherung der Großmächte wurde in Deutschland eher positiv aufgenommen. „Wir können uns in Syrien, in der Ukraine, bei Rüstungskontrolle und Abrüstung keine Sprachlosigkeit zwischen Washington und Moskau leisten“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gerade im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle liege es im deutschen Interesse, dass Russland und die USA zusammenarbeiteten und Verträge eingehalten würden.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), wertete das Treffen als „Neustart eines Dialoges zwischen USA und Russland“. Der Gipfel sei aber vor allem für Putin ein außenpolitischer Erfolg, sagte er im ZDF. „Allein die Tatsache, wieder auf Augenhöhe von dem amerikanischen Präsidenten in allen großen Fragen der internationalen Politik empfangen zu werden, mit ihm zu sprechen, das war sein großes Ziel.“

Ein Drittel des Welthandels

Mit der Unterzeichnung des Economic Partnership Agreement (EPA) machen die EU und Japan derweil deutlich, dass Trumps zunehmend ruppiger Umgang mit befreundeten Staaten Konsequenzen hat. „Wir senden eine klare Botschaft aus, dass wir uns gemeinsam dem Protektionismus widersetzen können“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk in Tokio. Das Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten und fast alle Zölle auf Produkte der beiden Wirtschaftsräumen beseitigen.

Die EU wollte eigentlich mit den USA eine transatlantische Freihandelszone gründen. Die Verhandlungen darüber wurden aber von Trump gestoppt. Auch die von Japan und zehn weiteren Ländern geplante transpazifische Freihandelszone TPP war an Trump gescheitert. Die EU und Japan beschleunigten daraufhin ihre Verhandlungen.

„Heute ist ein historischer Tag“, erklärten EU-Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker und Japans Premier Shinzo Abe. Durch das Abkommen entsteht eine Freihandelszone zwischen der EU und Japan, die zusammen für ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung stehen. Für die Wirtschaft sei das Abkommen „ein handelspolitischer Volltreffer“, erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer. Kritiker warnen hingegen, durch EPA könnten Umwelt- und Verbraucherschutzstandards leiden. „Hinter der Sorge vor Trumps Abschottung peitscht die EU ein Handelsabkommen nach dem anderen durch“, kritisierte Greenpeace.

Juncker reist nach Washington

EU-Kommissionspräsident Juncker reist am 25. Juli zu Handelsgesprächen mit Trump nach Washington. Juncker und Trump würden bei dem Treffen am Mittwoch kommender Woche über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen verhandeln, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die USA hatten zuletzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa erhoben, die EU reagierte mit Gegenzöllen. mit AFP

