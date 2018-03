Brandenburger SPD froh über Ergebnis Der Vorsitzende der Brandenburger SPD, Dietmar Woidke, hat erleichtert auf das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids reagiert. "Ich bin froh, dass nun Klarheit herrscht. Deutschland braucht eine stabile Regierung, und zwar schnell." Mit Blick auf die kommenden Jahre sagte Woidke, dass in der Regierung die SPD erkennbar sein müsse. Woidke wies auch daraufhin, dass der Osten in einer schwarz-roten Koalition nicht zu kurz kommen dürfe: "Ich erwarte, dass die ostdeutsche Perspektive mit ostdeutscher Lebenserfahrung vertreten sein wird", so der Brandenburger SPD-Chef.