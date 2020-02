Wie ist der Zeitplan im CDU-Führungsstreit?

Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht im CDU-Führungsstreit. Das liegt auch daran, dass es in der Partei einen Streit darüber gibt, wie schnell ein neuer Parteichef gefunden werden soll. Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer strebt eine Klärung bis zum CDU-Parteitag im Dezember an, mehrere führende Unionspolitiker, darunter CSU-Chef Markus Söder, fordern ein deutlich schnelleres Verfahren.

Dennoch zeichnen sich aber Abläufe und Fristen ab. Nach Informationen aus CDU-Kreisen gilt es als möglich, dass sich Kramp-Karrenbauer an diesem Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit CSU-Chef Markus Söder trifft und über das Vorgehen spricht. Sicher ist das allerdings nicht. Ohne Söder geht bei der Kanzlerkandidatur gar nichts.

Bis zur Mitte kommender Woche will Kramp-Karrenbauer nach dpa-Informationen Gespräche mit Interessenten für den Parteivorsitz führen. Das Vorpreschen von Merz dürfte an diesen Planungen zunächst nicht viel ändern. AKK hatte angekündigt, sie werde den Prozess der Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden von vorne führen und dies gemeinsam mit Söder auch beim Thema Kanzlerkandidatur tun.

Aus Kreisen der NRW-CDU hieß es am Mittwochabend nach dem Vorstoß aus dem Umfeld von Merz, der CDU-Bundesvize Laschet unterstütze den in der Partei abgestimmten Weg, hinter dem auch die Bundestagsfraktion stehe. Für Laschet sei gerade nach den Ereignissen in Thüringen der Zusammenhalt der Union wichtig.

Sollten die AKK-Gegner gewinnen und ein schnelleres Verfahren durchsetzen, dann braucht es einen Sonderparteitag. Schließlich muss ein Nachfolger von Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze von den Delegierten bestätigt werden. In der CDU gibt es erste Überlegungen für einen Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden und zur Bestimmung eines Kanzlerkandidaten. Konkrete Planungen gibt es jedoch noch nicht - ob es tatsächlich einen Sonderparteitag gebe, sei derzeit noch nicht abzusehen.