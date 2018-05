Es ist oft beschrieben worden, dass es der AfD an einem charismatischen Anführer fehle, sie sei eine „Partei der Dilettanten“, keines ihrer prominenten Gesichter könne mit Charisma-Potenzial aufwarten. Doch diese Diagnose übersieht mindestens zweierlei: Gerade das Fehlen einer resonanzbegabten Führungsgestalt macht die Stärke dieser Partei aus und außerdem kann Charisma auch von einem Kollektiv ausgehen oder das Kollektiv kann durch Charisma-Sehnsüchte formiert werden oder es wird als Charisma-Surrogat begriffen. Die AfD versteht sich ja tatsächlich als ins Parlament entsandter Volkswille, als unmittelbare Demokratie, die dem kranken Parlament wie ein Antidot injiziert wird. Diese Selbstwahrnehmung der AfD, die zugleich ein vorherrschendes Gefühl ihrer Wähler zu sein scheint, macht die Auseinandersetzung mit diesem Charisma-Kollektiv so schwierig. Denn wer diesen Block rhetorisch prügelt, verachtet oder „ausgrenzt“, füttert das Kränkungs- und Bevormundungsnarrativ dieser Volksvertreter, weil sie sich als Gestalt gewordener authentischer Volkswille verstehen. Sie sind keine Repräsentanten, denn das würde sie dem Volk entfremden, vielmehr sind sie selbst das Volk inmitten von volksfernen Politprofis und Ego-Artisten. Nimmt man die AfD in toto aufs Korn, läuft man Gefahr, die Ressentiments, von denen sie lebt, „da draußen“ beim Wähler zu bestärken, denn die AfD ist das dilettantische Draußen im professionellen Drinnen, ihr Scheitern auf offener parlamentarischer Bühne ist zunächst kein Einspruch gegen ihre vermeintliche Authentizität. Da ihre Abgeordneten in erster Linie Gefühlsabgesandte sind, die den Groll gegen die Globalisierung, die Wut auf die etablierten Parteien, die Sorge um die soziale Existenz, die Angst vor dem Fremden, die Ohnmacht gegenüber der Definitionsmacht der Experten und die Demütigung durch die kulturellen Eliten repräsentieren, ist es so schwer, die Partei argumentativ, thematisch oder emotional zu stellen.

Gerade das Diffuse, das Wolkige, das Laienhafte, die zur Schau getragene Kränkung steigert für manche Wähler die Anziehungskraft dieser Formation. Die Wähler der AfD wollen „die Ihren“ durch die Kontrahenten nicht zerlegt sehen, sondern verstanden wissen, sie wollen nicht unisono als Rassisten und Neonazis stigmatisiert, sondern als Einheimische, Heimattreue und Unerhörte begriffen werden. Spricht man der AfD die demokratische Legitimität ab, spricht man ihr ab, den Willen ihrer Wähler zu vertreten, dann argumentiert man ebenso populistisch und ausgrenzend wie diese, wenn sie behauptet, nur sie und ausschließlich sie vertrete den wahrhaften Volkswillen. Die autoritäre Behauptung „Wir sind das Volk“ ist die Zauberformel der Populisten weltweit, denn sie verspricht Überschaubarkeit, wo die Welt unüberschaubar ist, sie verspricht Homogenität, wo immer Heterogenität war, sie verheißt Heimat, wo immer Heimaten waren, sie bannt das Beunruhigende, wo stets Unruhe war, und sie stellt Stabilität in Aussicht, wo Beweglichkeit und Wandel gefragt sind.

Die hypernervöse Netzwelt verhindert Reifeprozesse von Politikern

Vor diesem Hintergrund ist das Charisma-Kollektiv womöglich die spätmoderne Alternative zum früheren charismatischen Führer der Moderne; dieser traditionelle Typus wie Willy Brandt hätte in einer durch und durch medial generierten Transparenzgesellschaft keine Chance mehr, weil die hypernervösen Netz- und Bildwelten einen historischen Reifeprozess nicht mehr erlauben. Wenn das so wäre, steckte in diesem Befund etwas ebenso Beruhigendes wie Beunruhigendes. Das Publikum, könnte man meinen, hat sich vom charismatischen Führer emanzipiert, weil es verstanden hat, dass diesem kaum jemals die Lösung komplexer Probleme gelingen konnte, sondern er mit seinen großen Versprechen eher dazu beitrug, neue Probleme auf die alten zu türmen. Das wäre die hoffnungsvolle Lesart. Dem entgegen steht die Befürchtung, dass die Wähler, die sich im Wettlauf um Aufmerksamkeit und Einzigartigkeit abgehängt fühlen, das Charisma-Kollektiv auf die parlamentarische Reise schicken, um ihren kompromisslosen und authentischen Gefühlswillen rücksichtslos durchzusetzen.